Deddy Corbuzier Sarankan Mbak You Minta Maaf dan Tak Usah Klarifikasi

TEMPO.CO, Jakarta - Deddy Corbuzier menyarankan Mbak You untuk segera meminta maaf dan mengakui kesalahan terkait ramalannya di tahun 2021 sebelum dilaporkan pihak tertentu ke pihak berwajib. Deddy merasa kesalahan bicara tersebut merupakan tindakan manusiawi sehingga tidak ingin menghakimi siapapun.

"Mendingan minta maaf mengakui bahwa oke itu saya asal ngomong, udah beres, selesai di sana. Ngakuin aja saya asal ngomong, gak usah mengklarifikasi ya begini lah, aduh," kata Deddy di video berjudul MBAK YOU, ANDA CRINGESudah Stop yang diunggah di kanal YouTube miliknya pada Senin, 18 Januari 2021.

Mantan suami Kalina Ocktaranny ini merasa ramalan Mbak You dapat menjadi provokasi dan membuat oknum-oknum memanfaatkannya. "Ini sudah tidak masuk akal, mengatakan bahwa terjadi kerusuhan, kericuhan, presiden diturunkan tahun 2021, itukan memberikan sebuah wacana negatif yang bisa terjadi," katanya.

Deddy dengan tegas mengatakan bahwa ramalan Mbak You adalah bohong. Menurutnya meski ramalan tersebut bohong, seharusnya Mbak You bisa memberikan ramalan yang positif sehingga bisa memberi semangat dan muncul rasa percaya diri. Ia yakin bahwa semua agama di Indonesia tidak membenarkan ramalan, sehingga Deddy juga mempertanyakan agama dari Mbak You.

"Ramalan anda bohong, kalau anda mau meramal artis-artis ya silakan kalau mau ramal yang lain ya udah. Kenapa saya berani bilang bohong dan enggak takut bilang gitu? Di agama saya sekarang itu enggak boleh percaya begituan, di agama saya kemarin enggak boleh juga percaya hal seperti itu, nah saya mau tanya orang-orang yang percaya hal-hal ramalan seperti ini agamanya apa ya?" katanya.

Ayah Azka Corbuzier ini merasa terusik ketika Mbak You meramal pesawat terbang akan jatuh setelah tragedi Sriwijaya dan pergantian presiden di tahun ini. Setelah viral dan heboh, Mbak You meralat bahwa pergantian presiden tidak terjadi di tahun ini melainkan di tahun 2024.

"Anda katakan, di video, tahun 2021, presiden akan terguling. Setelah saya omong di podcast, Anda meralat, 'Tidak maksudnya di 2024'. Eh, come onlah, kalau anda ramal presiden akan diganti 2024, itu bukan ramalan. itu pemilu, bukan ramalan, itu jangan diklarifikasi," ujar Deddy Corbuzier itu dengan nada gemas.

MARVELA