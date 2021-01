Bintang Ali Topan Anak Jalanan yang Kini Jadi Pendeta, Junaedi Salat Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor lawas dan pendeta, Junaedi Salat meninggal pada Senin, 18 Januari 2021 dalam usia 70 tahun. Kabar meninggalnya pemeran Ali Topan dalam film Ali Topan Anak Jalanan ini disebarkan keluarga Junaedi, Mulyo. P melalui pesan Whatsapp. "Telah dipanggil kembali ke rumah Bapa sorgawi : Bpk. Djunaedi Salad hari ini, Senin, 18 Jan.2021, pukul 20.09, di RS PGI Cikini," demikian bunyi pesan tersebut.

Melalui akun Instagramnya, anak Junaedi, Ochi Maulana Salat juga mengabarkan kabar sedih itu. Ia mengunggah foto ayahnya bersama seorang saudaranya. Ochi mengenang ayahnya, penganut Kristen yang saleh dan hingga akhir hayatnya menjadi pendeta.

"Selamat pulang Papa kesayangan...Hati rasanya hancur tapi kita tahu Papa udah bersama Tuhan Yesus yang sangat Papa cintai dan juga mencintai Papa, terima kasih ya Pa untuk segala teladan yang terbaik, mengasihi dengan perbuatan bukan kata-kata semata dan hidup melayani orang lain," tulisnya, Selasa, 19 Januari 2021.

Ochi berharap bisa seperti ayahnya, yang juga musisi bersama Chrisye dan Jockie S menciptakan lagu-lagu terkenal seperti Sabda Alam dan Juwita. "Semoga kita bisa terus belajar banyak menjadi seperti Papa," tulisnya. "We love you so much...Selamat jalan sang pangilma garis depan Pekabaran Injil...sampai bertemu Pa di kekalan."

Ochi juga mengatakan ibadah penghiburan Junaedi Salat dilakukan secara online karena situasi pandemi. "Kami atas nama keluarga mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan kurang menyenangkan yang mungkin dilakukan Papa, Tuhan memberkati kita semua," tulisnya.