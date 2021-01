Kenang Farida Pasha, Ify Alyssa Sebut Neneknya Tak Pernah Menyusahkan

TEMPO.CO, Jakarta - Jenazah aktris senior, Farida Pasha telah dimakamkan dengan prosedur ketat lantaran terkonfirmasi positif Covid-19. Pemakaman hanya dihadiri keluarga terdekat.

Farida Pasha meninggal pada Sabtu malam, 16 Januari 2021 karena positif Covid-19 dalam usia 68 tahun. Selain Covid, Farida memiliki penyakit pneumonia, yakni infeksi yang memicu peradangan pada paru-paru hingga membuatnya kesulitas bernapas.

Cucunya, Ify Alyssa pun mengunggah kenangan indah bersama neneknya yang dipanggil ibu ini di akun Instagramnya, Ahad, 17 Januari 2021. Ada tiga foto yang dibaginya bersama Farida Pasha. "Love you so much Ibu sayang, yang tenang di surga. Titip peluk untuk papa ya," tulisnya untuk menggambarkan kerinduan kepada neneknya yang pergi dengan tiba-tiba itu.

Farida Pasha (Instagram/@ifyalyssa)

Ify kemudian menggambarkan bagaimana sosok Mak Lampir dalam sinetron Misteri Gunung Merapi itu. "Love you, Ibu. Selalu gak mau nyusahin orang sampai perginya aja cepat sekali Buu...," tulisnya. "Ibuuu!! Senang-senang di sana yaa, kangen-kangenan sama Uyut, tema-teman, dan papa."

Ia pun meminta pengertian kepada para penggemar sinetron neneknya yang akan selalu teringat tertawanya yang fenomenal itu, lantaran tak bisa ikut mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. "Terima kasih untuk doa dan perhatiannya. Mohon maaf kami baru bisa kasih kabar karena protokol pemakaman yang sangat ketat dan dikhususkan untuk keluarga inti. Mohon doanya untuk Ibu," tulisnya.

Personel Blink itu selanjutnya mengunggah ulang unggahan dari @forumfilmbdg yang menunjukkan Farida Pasha menerima penghargaan dari Festival Film Bandung 2020. Ibu dari mantan penyiar TVRI, Gina Sofia ini menerima penghargaan Lifetime Achievement. "Semoga segala kebaikan almarhumah diterima di sisi Allah SWT. Aamiin YRA," tulis akun @forumflmbdg.

Ify Alyssa pun mengapresiasi unggahan yang membahagiakan Farida Pasha sebelum meninggal ini. "Terima kasih...Alhamdulillah, Ibu pasti senenggg sempat dapat penghargaan ini sebelum pergi. Proud of u, Ibu," tulisnya.