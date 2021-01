Coba Triathlon di The Mandalika, Sandiaga Uno: Buktikan Tempat Ini Layak

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kegiatan olahraga triathlon dengan berenang sepanjang 500 meter dilanjutkan dengan bersepeda sepanjang 7 kilometer dan berlari dengan menempuh jarak 2,5 km di kawasan The Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 16 Januari 2021.

"Kami baru saja menyelesaikan triathlon trial. Ini adalah bagian dari persiapan teman-teman dari sport tourism untuk mulai menggunakan The Mandalika sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang kita fokuskan untuk quick winsnya yaitu Sport Tourism. Kita buktikan, berkat dukungan ITDC dan komunitas olahraga, bahwa The Mandalika adalah tempat yang layak untuk sport tourism. Karena saya sudah coba berenang, bersepeda, dan berlari dan merasakan infrastruktur di sini sangat mendukung," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga berharap komunitas bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan ITDC untuk mulai menyusun event-event sepanjang tahun 2021 menjelang pelaksanaan MotoGP agar bisa meningkatkan semangat dan motivasi serta agar gaung MotoGP ini bisa terasa di seluruh wilayah nusantara. "Nantinya ada event-event yang akan kami coba kolaborasikan untuk menjadi "calendar of event", tentunya dengan tetap menerapkan protokol COVID-19 yang ketat," ucapnya.

Selain itu, Sandiaga Uno juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo agar MotoGP 2021 siap dan dapat berlangsung. Di mana seluruh infrastruktur bisa diselesaikan tepat waktu dan event tahun ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol COVID-19 yang ketat. "Kita harus all out untuk event ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT ITDC Abdulbar M Mansoer mengatakan The Mandalika siap menjadi "sport tourism" unggulan di Indonesia. "Kawasan The Mandalika sangat lengkap, bisa disiapkan untuk olahraga apapun dan siap menjadi destinasi "sport tourism" unggulan di Indonesia," kata Abdulbar M Mansoer.

Abdulbar menyatakan, selain MotoGP dan WSBK, lanskap The Mandalika cocok untuk olahraga menikmati alam di mana ada 5 pantai, bukit dan gunung yang bisa digunakan untuk trekking serta kegiatan olahraga paralayang. Bahkan, Kemenpora pun sudah menyetujui membangun Mandalika Sports Complex. "Jadi, kami sangat welcome sekali apabila Kemenparekraf dan komunitas olahraga lainnya ingin memanfaatkan fasilitas the Mandalika," ujarnya.

Abdulbar mengaku optimis The Mandalika dapat menjadi destinasi "sport tourism" unggulan baru di Indonesia dan semakin banyak penyelenggara event olahraga akan memilih The Mandalika sebagai venue kegiatan.