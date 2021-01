TWICE akan Tampil di TIME100 Talks

Grup K-Pop TWICE. (Soompi.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop TWICE akan membuat penampilan khusus di acara TIME100 Talks dari majalah TIME yang akan datang.

TIME100 Talks adalah rangkaian acara langsung yang dibuat oleh majalah TIME yang mempertemukan para pemimpin dari setiap bidang untuk menyoroti solusi atas masalah global yang mendesak dan mendorong tindakan lintas disiplin.

Seperti dilansir Soompi, pada Sabtu, disebutkan bahwa acara tersebut diselenggarakan pada 28 Januari waktu sempat. TIME100 Talks juga menghadirkan para pemimpin global termasuk Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung Hwa.

Menurut majalah TIME, TWICE akan menampilkan lagu mereka "Depend on You", salah satu B-side dari album studio terbaru mereka "Eyes wide open", di mana Nayeon sendiri yang menulis lirik untuk lagu tersebut.

Acara TIME100 Talks yang menampilkan TWICE akan berlangsung pada 28 Januari pukul 7 malam waktu setempat.