Demi Sehat Fisik dan Mental, SuperM Ingin Sebarkan Energi Positif

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah pandemi COVID-19 sejak setahun terakhir, grup idola K-pop SuperM berambisi menyebarkan energi positif dan membantu orang-orang mencapai kesehatan fisik dan mental. "Saat dunia mengalami tantangan karena pandemi, kami berambisi untuk menyebarkan energi positif dan membantu sebanyak mungkin orang untuk mencapai tidak hanya kesehatan fisik yang baik, tetapi juga kesehatan mental," kata SuperM dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada Rabu Januari 2021

Sebagai salah satu langkah mewujudkan ambisi ini, mereka bersama Prudential melakukan kampanye "We DO Well Together" yang bertujuan mendorong masyarakat Asia untuk menjaga kesehatan dengan cara yang menyenangkan. "Kami mengajak semua orang untuk menggunakan energi dan semangat yang sama dengan 'We DO' untuk mencapai tujuan hidup," tutur SuperM.

Chief Executive Prudential Corporation Asia, Nic Nicandrou mengatakan, perusahaannya dan SuperM memiliki visi yang sama, yakni ingin mengampanyekan pentingnya untuk tetap bugar dan hidup sehat, terutama dalam keadaan saat ini. "Bersama-sama, kami ingin memotivasi orang untuk meningkatkan gaya hidup sehat guna mencapai tujuan kesehatan masing-masing dengan cara yang positif, proaktif, dan menyenangkan," tutur dia.

Nantinya, sepanjang tahun 2021, Prudential dan SuperM berencana mengadakan serangkaian acara untuk memotivasi masyarakat agar menjalani hidup yang lebih sehat dan bugar. Informasi detil mengenai kegiatan tersebut akan diumumkan pada beberapa waktu ke depan.

SuperM yang beranggotakan tujuh personel yakni Baekhyun EXO, Kai EXO, Lucas WayV, Ten WayV, Mark NCT, Taemin SHINee dan Taeyong NCT sebelumnya digandeng Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk berpartisipasi dalam acara peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober 2020.

WHO melalui acara yang juga didukung selebritas global lainnya ini menekankan pentingnya suatu perubahan terkait adanya peningkatan gangguan kesehatan mental terlebih di masa pandemi COVID-19.

Dalam kesempatan itu, SuperM menampilkan lagu "Better Days", bagian dari album "Super One" yang liriknya menyampaikan pentingnya energi positif, tetap sehat dan saling peduli satu sama lain. "Kami siapkan lagu berjudul 'Better Days'. Masih ada harapan untuk kita semua," tutur Baekhyun dan diamini Mark dan Taeyong.