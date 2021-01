Positif Covid-19, Chicco Jerikho Bersyukur Tidak Tulari Putri Marino dan Anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Chicco Jerikho mengumumkan jika dirinya tertular Covid-19. Keadaan ini memaksanya rehat sejenak dari aktivitasnya dan melakukan isolasi, terpisah sementara dari istrinya, Putri Marino serta putrinya, Surinala. Ia mengabarkan kondisinya di akun Instagramnya, Rabu, 13 Januari 2021.

Chicco mengunggah tangannya yang bersandar pada jendela kaca daengan pemandangan di bawahnya perumahan padat. Dari foto itu, ia ingin menunjukkan tengah melakukan isolasi. Chicco tak menyebutkan melakukan isolasi atau justru dirawat di mana.

"Akhirnya kenalan juga sama Covid, tapi puji Tuhan, istri dan anak saya aman. Buat kalian di luar sana, yang belum kena, tetap waspada patuhi protokol jangan sampai kecolongan seperti saya. Masker jangan pernah dicopot kecuali kalia benar-benar merasa aman...Cuci tangan sesering mungin #staysafe," tulisnya sambil menyatakan Covid benar-benar nyata.

Dari penjelasan bintang film Filosofi Kopi ini, meski akhirnya dia positif Covid-19, Chicco masih mensyukuri satu hal ini. Ia bersyukur, Putri Marino dan Surinala tidak tertular dirinya.

Unggahan Chicco ini mendapat dukungan doa dari rekan-rekannya sesama selebritas. "Get well soon brader," tulis Ernest Prakasa. "Kenalnya gak usah lama-lama. Semoga segera pulih ya," tulis Lulu Tobing.

Pevita Pearce yang belum lama sembuh dari Covid juga menyemangati Chiccho. Uniknya, ia menyebut Chicco dengan nama karakter jagoan yang dibintanginya. "Semangat Godam!!!," tulisnya. Chicco pun membalas dengan menyebut karakter jagoan yang diperankan Pevita Pearce. "Makasih ya Sri Asih."