Syekh Ali Jaber Wafat, Raffi Ahmad Hingga Rian D'Masiv Ucapkan Belasungkawa

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Syekh Ali Jaber wafat membawa duka yang mendalam bagi mereka yang mengenal sosoknya, tak terkecuali bagi para selebritas Indonesia.

Sejumlah selebritas ikut memberikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya Syekh Ali Jaber pada hari ini, di antaranya presenter Deddy Corbuzier melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Inalillahi wa innailaihi roji'un @syekh.alijaber. Three is no hurting, no suffering, and no pain in heaven. Will be miss you," tulis Deddy Corbuzier dalam keterangan unggahan foto dirinya tengah salat bersama Syekh Ali Jaber, dilihat Kamis.

Ucapan belasungkawa juga datang dari pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mengunggahnya melalui akun Instagram resminya @raffinagita1717. "Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya," tulis keterangan unggahan tersebut yang disertai emoji sedih.

Sementara itu, vokalis band D'MASIV Rian Ekky Pradipta juga tak ketinggalan memanjatkan doa untuk almarhum Syekh Ali Jaber. "Al Fatihah," tulis Rian D'MASIV di akun Instagramnya.

Syekh Ali Jaber merupakan ulama dan pendakwah asal Madinah, Arab Saudi, yang telah menjadi warga negara Indonesia.

Syekh Ali Jaber lahir pada tanggal 3 Februari 1976 di Madinah, Arab Saudi. Ulama karismatik ini mulai berdakwah di Indonesia pada tahun 2008 silam. Dia kemudian resmi menjadi WNI di tahun 2012.

Syekh Ali Jaber dikaruniai seorang anak dari pernikahannya dengan Umi Nadia, yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Selain berdakwah, Syekh Ali Jaber juga pernah terlibat dalam produksi film berjudul "Surga Menanti" di tahun 2016.