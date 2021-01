Sherina Munaf Tegur Raffi Ahmad yang Datang ke Pesta Tanpa Masker dan Jaga Jarak

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Sherina Munaf secara terbuka menegur Raffi Ahmad yang terlihat hadir dalam pesta ulang tahun Ricardo Gelael usai pagi harinya mengikuti vaksinasi Covid-19 gelombang pertama bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu, 13 Januari 2021. Sherina mencuit kritikan itu di akun Twitternya.

"Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame-rame dong. Anda dipilih jatah awal-awal vaksin karena followers banyak. Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik. Please, kamu bisa berbuat lebih baik. Your followers are counting on you," cuit Sherina pada Kamis, 14 Januari 2021.

Dalam foto yang beredar viral di media sosial itu, terlihat Anya Geraldine mengunggah di Instagram Storynya berfoto dengan Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Sean Gelael, dan Gading Marten. Tak seorangpun dari kelima orang ini yang mengenakan masker dan menjaga jarak. Di bawahnya, terdapat tulisan, "Bener-bener @raffinagita1717 abis dikasih vaksin langsung nongkrong ga ada protokol kesehatan. Buang-buang jatah vaksin aja beb."

Anya Geraldine mengunggah foto saat menghadiri pesta ulang tahun Ricardo Gelael. Foto/Instagram

Tidak jelas apakah tulisan ini ditulis Anya atau hasil unggahan ulang kemudian ditambahkan tulisan itu. Anya sendiri sudah menghapus unggahan foto ini setelah menuai reaksi keras dari netizen.

Cuitan Sherina ini mendapat reaksi beragam dari netizen. Ada yang mendukung langkah putri Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf, tapi ada juga yang menyayangkan lantaran dilakukan secara terbuka.

"Tindakan Mbak Sherina kurang arif karena publish to public meski niatnya benar. Raffi juga kurang arif karena memancing prasangka orang lain. Saya? Juga tidak benar karena menilai orang lain," balas @ArifAsatar pada cuitan Sherina. "Emang modelan Raffi Ahmad ini mesti disindir dulu kayaknya baru nyadar. Kalau lihat vlog Youtubenya, dia sama sekali gak patuh prokes. Di rumahnya kumpul-kumpul, orang dari mana-mana datang gak pakai masker tapi udah di rumah santuy aja mepet-mepet. Emang layak sih disebut ga tahu diri," cuit @marishao.

Sebenarnya, tak hanya Raffi Ahmad yang melanggar protokol kesehatan. Dari semua tamu yang hadir, hanya Komisaris Utama Pertama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengenakan masker. Itupun ia lepas saat didaulat untuk menyanyi bersama Once Mekel. Istrinya, Puput Nastiti Devi, juga para tamu, lainnya seperti Aurelie Moremans, Gading Marten, dan komika Uus pun terlihat tidak mengenakan masker.