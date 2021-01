Kimmy Jayanti Lahirkan Bayi Laki-laki: Panggil Dia Sainty, Dom, atau Nic

TEMPO.CO, Jakarta - Model Kimmy Jayanti melahirkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki pada Senin, 11 Januari 2021 di Jakarta. Bayi laki-lakinya lahir dengan berat 3,5 kg dan panjang 53 cm. Kabar bahagia ini ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya satu hari setelahnya sekaligus mengungkap nama lengkap sang putra, Santo Dominikus Gregory.

"Hi uncle onties omties izinkan saya memperkenalkan Anda dengan anak kedua kami. Dia lahir kemarin pagi dan namanya Santo Dominikus Gregory. Kalian bisa memanggilnya Sainty, Dom atau Nic," tulis Kimmy.

Perempuan 29 tahun itu berfoto tanpa riasan make up dan rambut yang dibiarkan begitu saja sambil menggendong sang putra. Kimmy sekaligus mengungkapkan arti nama buah hatinya bersama Greg Nwokolo. "Saint artinya suci dan Dominic artinya Milik Tuhan, namanya berarti Anak Tuhan," tulisnya.

Suami Kimmy Jayanti, Greg Nwokolo mengunggah foto kelahiran anak keduanya, laki-laki pada Selasa, 11 Januari 2021. Foto/Instagram

Pesepak bola, Greg juga membagikan foto-foto sang putra usai dilahirkan. Ia bersyukur persalinan Kimmy berjalan dengan lancar. "Madre dan anak kami Dom melakukannya dengan baik. Terima kasih untuk semua yg mendoakan kelancaran dan keselamatan kelahiran putra pertama kami, GBU all," tulis Greg di Instagram pribadinya.

Ucapan selamat membanjiri kedua kolom komentar unggahan tersebut. "Selamat atas kelahiran dedek tercinta moga sehat selalu," tulis @wahyunisalatiga. "Selamat Madre, semoga cepet pulih, sehat-sehat untuk semua," tulis @aisyahharrymurti. "You are so natural look Madre di saat seleb lain gak mau keliatan jelek ketika melahirkan, Madre apa adanya no put make up..no put some fake lashes, congrats gorgeous Madre," tulis @rienapn.

Kimmy Jayanti menikah dengan pesepakbola asal Nigeria, Greg Nwokolo di Perth, Australia, 20 Mei 2018 lalu. Pada 11 Juli 2019, keduanya dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Kimberly Akira Gregory.

MARVELA