Bintangi Sitkom WandaVision, Paul Bettany Sempat Kebingungan

Poster WandaVision yang tayang eksklusif di Disney Plus Hotstar mulai Jumat, 15 Januari 2021. Dok. Disney Plus Hotstar

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studios mempersembahkan serial terbaru WandaVision. Komedi situasi alias siktom terbaru yang menggabungkan konsep serial TV klasik dan Marvel Cinematic Universe ini dibintangi oleh Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) dan Paul Bettany (Vision).

Paul mengaku sempat khawatir dengan tawaran berperan dalam stikom WandaVision ini karena berbeda dari genre sebelumnya. "Saya seperti, 'Wow, ini-terasa sangat berbeda,' saat saya membaca skrip dan bagaimana saya membuatnya tetap sama? Dan kemudian saya menyadari dia (Vision) selalu menjadi sesuatu yang lain. Dia Jarvis, dia bagian Ultron, dia bagian dari Tony Stark, dan dia mahakuasa, tapi dia juga orang yang naif," kata Paul dalam konferensi pers global virtual pada Senin, 11 Januari 2021.

Paul Bettany mengatakan selama proses syuting WandaVision, tidak sulit baginya untuk membangkitkan suasana komedi karena terbantu dengan lawan mainnya, seperti Elizabeth Olsen dan Teyonah Parris. "Saya pikir ada lebih banyak dagelan dan komedi fisik sejak awal. Untungnya saat kita pernah merasakan tahun 90-an, mereka (aktor lainnya) semua membuat saya terlihat sangat konyol sehingga saya tidak benar-benar harus bekerja keras untuk tertawa," kata Paul.

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) dan Paul Bettany (Vision) dalam serial WandaVision. Dok. Disney Plus Hotstar

Penonton akan disuguhkan dengan tampilan serial klasik hitam putih era 1950-an. Disutradarai oleh Matt Shakman dengan Jac Schaeffer sebagai head writer, WandaVision akan menceritakan dua makhluk dengan kekuatan super yang menjalani kehidupan di pinggiran kota yang ideal, mulai curiga bahwa semuanya tidak berjalan seperti yang terlihat. Matt berusaha untuk menampilkan latar waktu mulai tahun 1950-an.

"Kami ingin menjadi seotentik mungkin. Itu adalah salah satu tujuan terbesar, jadi desain produksi, sinematografi, kostum, semuanya menjiwai dan para aktor kami semua juga ingin melakukan yang sama," kata Matt. Sehingga seluruh kru dan pemain mendalaminya dengan menonton banyak episode televisi klasik untuk melihat bagaimana perkembangan tayangan komedi mulai tahun 1950 hingga 1970-an yang cukup drastis.

Serial WandaVision juga turut dibintangi oleh Kathryn Hahn sebagai Agnes dan Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau, yang muncul pertama kali dalam Captain Marvel. Kat Dennings akan kembali memainkan perannya sebagai Darcy dari Thor dan Thor: The Dark World, serta Randall Park akan kembali memainkan perannya sebagai Jimmy Woo dari Ant-Man and The Wasp.

Serial orisinil Marvel Studios pertama yang dibuat secara eksklusif untuk Disney+ Hotstar ini akan tayang perdana mulai Jumat, 15 Januari 2021 pukul 15.00 WIB dengan total sembilan episode. Ini juga menjadi awal untuk kelanjutan dari Marvel Cinematic Universe dalam format yang baru.

MARVELA