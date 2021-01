Bae Jin Woong, Aktor di Good Casting Dilaporkan Memperkosa Aktris Junior

TEMPO.CO, Jakarta - Bae Jin Woong, aktor yang bermain di serial asal Korea Selatan, Good Casting dilaporkan telah melakukan percobaan pemerkosaan kepada juniornya dan sedang dalam proses penyelidikan polisi. Dilansir dari Allkpop, pada Senin, 11 Januari 2021, Sports Kyunghyang News melaporkan bahwa pemeran Good Casting sedang diselidiki atas tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap aktris lain.

Nama Bae Jin Woong terungkap belakangan. Bermula dari ada laporan bahwa aktor tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap aktris lain di Provinsi Gyeonggi pada tanggal 23 Desember 2020. Diduga aktor tersebut mengajak seorang aktris ke vilanya dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Polisi sudah menyelesaikan pemeriksaan korban dan akan mengusut pelaku pada tanggal Sabtu, 16 Januari 2021.

Korban mengaku diajak minum bersama dengan rekan-rekannya yang lain di vila. Namun kenyataannya tidak ada satu orangpun di vila tersebut. Korban tidak curiga karena sudah cukup lama mengenal sang aktor. Korban mengklaim bahwa aktor tersebut tiba-tiba menangkapnya dari belakang dan mulai melakukan pelecehan seksual. Akibatnya sekujur tubuh korban mengalami memar dan ada bekas luka di bagian dadanya.

Bae Jin Woong, aktor Korea Selatan. Foto: Instagram

Hingga kemudian, aktor tersebut diketahui berusia sekitar 40 tahun dan pernah muncul di film Captain Kim Chang-soo, The Beasts Who Want to Catch Even Straw, dan drama Good Casting. Sang aktor dikenal sebagai mantan pacar kenalan korban.

Setelah kabar ini beredar, baru muncul nama Bae Jin Woong adalah aktor yang dimaksud. Bae Jin Woong juga langsung mengunci akun Instagram pribadinya setelah namanya dikaitkan dengan kasus pemerkosaan ini.

Bae Jin Woong lahir pada tahun 1982 memulai debutnya pada tahun 2011. Membintangi sejumlah serial dan film seperti Criminal City, Captain Kim Chang-soo, Angry Bull, Beasts Who Want to Grab a Straw, Legal Lawyer, Good Casting, dan lain-lain.

Good Casting adalah serial komedi laga yang tayang di SBS, menceritakan seorang perempuan yang dipaksa menjadi pekerja meja di National Intelligence Service (NIS) hanya suatu hari mendapati diri mereka dipromosikan menjadi agen lapangan dan dikirim dalam penyamaran dalam sebuah misi.

