Wijaya Saputra: Ibu Saya Pesan, Jaga Gisel

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pebasket, Wijaya Saputra menyatakan, keluarganya memberikan dukungan yang besar terhadapnya dan kekasihnya saat ini, Gisella Anastasia atau Gisel. Kasus video porno yang menyeret Gisel saat ini tidak membuat dukungan keluarga Wijin, panggilan akrab Wijaya Saputra itu mengendur sedikitpun.

"Keluarga gue support, terutama ibu saya. Dia itu orang yang sangat open minded, dia tidak melihat masalah hanya dari satu sisi. 'Apapun masalahmu itu lu sudah gede. Ini kan jalan hidup lu, yang penting bisa tanggung jawab, lu jagain Gisel, jagain anak orang,' kata ibu saya. Balik lagi bawa Tuhan dalam setiap masalah," kata Wijin kepada Boy William di kanal Youtubenya dalam program #NebengBoyNewGeneration yang tayang Sabtu, 9 Januari 2021.

Wijin mengakui, dalam kasus Gisel, ia termasuk yang disorot. Setiap perhatian netizen kepada kekasihnya, sebagian mengarah ke dirinya.

Menurut mantan kekasih Agnez Mo ini, perasaannya mengalami pasang surut dalam menghadapi masalah ini. "Apapun yang gue rasakan, gue selalu lihat ke Tuhan," tuturnya.

Ketika kasus ini merebak, Wijin sempat tak percaya saat temannya memberitahunya. Ia mengira, kasus video itu sama dengan kasus sebelumnya, dengan pelaku orang lain tapi berwajah mirip. "Pas gue lihat, langsung doa," ucapnya dalam suara parau.

Saat itu, kata Wijin, ia mencoba berkomunikasi dengan Tuhan. "Tuhan apapun yang terjadi, aku tahu bukan kebetulan karena ini rencanaMu. Gua enggak tahu ke depannya bagaimana, tapi gue tahu rencana Tuhan itu indah dan gue tetap berjalan dengan Gisel," katanya.

Boy William pun memancingnya dengan mengajukan pertanyaan apakah Wijin masih mencintai Gisel meski ada peristiwa berat yang harus dihadapi. "Gue cuma ngobrol sama dia, 'Sayang sini, apapun yang terjadi I love you, kita kuat ya di dalam, kita gandengan tangan'," kata Wijin. "I love her so much, even more."

Wijin menjelaskan, dalam banyak hal, Gisel adalah orang yang sangat baik. "Dia sangat nice, sangat emphaty sama orang. Gue diajari dia, soal memberi," ujarnya.