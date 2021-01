David Hasselhoff Lelang Mobil Knight Rider

Mobil Knight Industries Two Thousand alias "K.I.T.T. dari serial televisi "Knight Rider"/liveauctioneers.com

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor David Hasselhoff melelang mobil ber-AI, Knight Industries Two Thousand alias "K.I.T.T." seharga AS 300 ribuan dolar. Mobil itu tenar dalam serial televisi populer yang dia bintangi pada era 1980-an berjudul "Knight Rider".

Mobil Pontiac Firebird Trans Am keluaran tahun 1982 itu dideskripsikan sebagai mobil K.I.I.T yang "berfungsi sepenuhnya dengan konversi penuh yang berlokasi di Inggris," demikian New York Post mengutip laman lelang LiveAuctioneers.com.

Sayangnya, mobil K.I.I.T yang ini tidak mirip sama seperti di acara televisi yang bisa bicara, swakemudi, bahkan ikut meloncat mengaktifkan modus "turbo boost" saat Hoff harus bergelut melawan musuh.

Namun, asisten otomotif menggunakan dasbor mirip pusat komando yang menyala seperti di "Knight Rider".

Selain itu, Hasselhoff, 68 tahun, secara pribadi akan mengirimkan mobil tersebut kepada pemilik baru jika mereka membayar 25 persen di atas harga yang diminta. (Pemenang yang membayar lebih sedikit akan bertanggung jawab atas biaya pengiriman.)

Tawaran saat ini berada di AS 475 ribu dolar AS dengan maksimum AS 975 ribu dolar, jadi calon pembeli perlu mengajukan penawaran yang cukup besar jika mereka ingin membeli K.I.T.T. di pelelangan langsung, yang dimulai pada siang hari pada tanggal 23 Januari.

K.I.T.T. bukan satu-satunya item film yang dilelang oleh pria yang paling banyak ditonton di Guinness World Records di TV. Dia juga melelang Hoffered-up adalah replika yang lebih besar dari ukuran aslinya dari aktor "Click" dari "SpongeBob SquarePants Movie" tahun 2004.

Berukuran panjang 14 kaki, boneka besar itu menggambarkan Hasselhoff sedang berenang tengkurap sambil mengenakan celana pendek penjaga pantai merah khasnya dari "Baywatch." Potongan itu diperkirakan berharga antara AS 750 ribu - 1,5 juta dolar, dengan tawaran teratas saat ini sebesar AS 100 ribu dolar AS.

Pada tahun 2014, barang unik yang sama disertakan dalam penjualan di California's Julien’s Auctions, dengan penawaran pra-acara sebesar AS 28 ribu dolar, menurut The Hollywood Reporter. Tapi Hasselhoff membatalkan tawarannya pada menit terakhir, menelepon presiden rumah lelang Darren C. Julien untuk meminta benda itu dikembalikan.

Hasselhoff juga akan melelang barang-barang lainnya, kali ini, termasuk memorabilia bertanda tangan, kostum lama, beberapa mobil, dan beberapa barang koleksi "Baywatch", dan hasilnya akan disumbangkan ke organisasi amal aktor tersebut.