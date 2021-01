Film Horor Terbaru Marvel, 4 Fakta Menarik tentang The New Mutants

Cuplikan Film The New Mutants

TEMPO.CO, Jakarta - Twentieth Century Studios menghadirkan film superhero terbaru yang diadaptasi dari serial komik Marvel, The New Mutants. Film yang disutradarai oleh Josh Boone ini menceritakan petualangan penuh misteri dan mencekam tentang perjalanan sekelompok remaja berkekuatan supranatural yang harus menyelamatkan diri dari ancaman psikiater yang mengekang mereka.

Di balik perjalanan yang menegangkan, film The New Mutants memiliki beberapa fakta menarik yang perlu diketahui oleh para penggemar:

1. Film Superhero Terbaru dari Marvel dengan Genre Horor

Berdasarkan arahan sutradara Josh Boone, film The New Mutants merupakan film Marvel superhero dan franchise ke-13 X-Men yang dikemas dengan genre berbeda dari film superhero dan X-Men lainnya. Unsur horor yang menyelimuti film ini sengaja dihadirkan oleh sang sutradara sebagai metafora untuk memperlihatkan kengerian perjalanan hidup remaja, bahwa menjadi seorang remaja merupakan hal yang sulit dan menyeramkan bagai hidup dalam film horor.

2. Satu-satunya Aktris Pilihan Tim Sutradara

Film The New Mutants merupakan film layar lebar pertama untuk artis remaja pendatang baru, Blu Hunt. Sejak pertama kali sang sutradara dan tim produser Josh Boone dan Knate Lee melihat rekaman Blu Hunt, ia dianggap satu-satunya pilihan yang pantas memerankan karakter Dani Moonstar dengan sempurna.

“Ia adalah sosok yang tepat untuk peran ini,” kata Boone dalam pernyataan resminya pada Rabu, 6 Januari 2021. “Jika tidak bisa menemukan peran yang cocok untuk menjadi seorang Dani, kita tidak bisa menyatukan seluruh karakter dengan sempurna. Dengan karakternya yang sangat kuat dan natural, Ia adalah sosok figur yang kami cari.”

3. Para Pemeran yang Beragam

Berbeda dengan film lainnya yang kerap menghadirkan deretan pemain berpengalaman yang sudah pernah terlibat dalam film spin-off, Josh Boone memilih untuk melibatkan pemeran baru yang muda guna menghadirkan kesan yang menyegarkan. Uniknya, selain memiliki kekuatan mutan yang berbeda-beda, mereka pun juga datang dari etnis yang beragam. “Senang rasanya dapat bekerja dengan pemain multi-etnis yang datang dari berbagai belahan dunia,” kata Boone.

4. Membuat Latar Milbury Hospital

Mengambil latar tempat di Rumah Sakit Milbury, para pembuat film berusaha untuk menangkap perasaan terjebak dalam lokasi pembuatan film sebaik mungkin. Rumah Sakit Milbury memiliki karakter yang kuat serta mendukung keseluruhan alur cerita yang menakutkan. Akhirnya, sang sutradara dan tim produksi film mendapatkan latar tempat yang tepat, sebuah klinik medis terbengkalai di daerah New England yang terdiri dari beberapa bangungan. Lokasi tersebut sangat sempurna untuk merepresentasikan kengerian sebuah Rumah Sakit Milbury yang sesungguhnya.

Diproduseri oleh Simon Kinberg, p.g.a., Karen Rosenfelt dan Lauren Shuler, Twentieth Century Studios The New Mutants turut dibintangi sederet aktor dan aktris muda Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga, dan Blu Hunt. The New Mutants sedang tayang di seluruh bioskop Indonesia dengan menjalankan protokol kesehatan sejak Kamis, 31 Desember 2020.

MARVELA