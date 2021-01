Bunga Jelitha dan Syamsir Alam Dikaruniai Bayi Perempuan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Bunga Jelitha dan Syamsir Alam tengah berbahagia menyambut kelahiran buah hati pertamanya pada Rabu, 6 Januari 2021. Didampingi sang suami, Bunga melahirkan bayi perempuan di salah satu rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pukul 14.20 WIB.

Keduanya kompak membagikan kabar gembira ini di akun Instagram masing-masing. Anak perempuan yang diberi nama Akleema Regalo Zulaikha itu lahir dengan berat 3,08 kg dan panjang 48 cm melalui operasi caesar. "Allahu Akbar - Allah Maha Besar itu kalimat yang aku ucapkan ketika mendengar tangisan pertama dari Baby A," tulis Puteri Indonesia 2017 itu di Instagramnya.

Keduanya mengucap syukur anak pertama mereka lahir dengan selamat dan sehat. "Alhamdulillah telah lahir putri pertama kami, dengan selamat, sehat walafiat, dan sempurna 'Akleema Regalo Zulaikha' Selamat datang malaikat kecilku!" tulisnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Syamsir. Pemain sepak bola itu mengunggah beberapa momen saat Bunga berjuang melahirkan putri pertama mereka. Syamsir juga mengunggah video dan foto Akleema yang berhasil membuat netizen gemas melihatnya.

"Tidak bisa berkata-kata atas kebahagiaan yang ALLAH SWT berikan ke saya, Bunga dan keluarga kami.Senang sekali atas anugerah yang kami dapat. Malaikat kecil hadir di tengah-tengah kami, di tengah pandemi yang sedang melanda dunia," tulis Syamsir di Instagramnya.

Syamsir berjanji kepada putrinya akan selalu merawat dan menjaganya semaksimal mungkin. "Hi Akleema,pipa dan mima akan merawat, menjaga dan menyayangi kamu sekuat tenaga, semampu kami dan sampai akhir hayat kami. I Love U sampai akhir nak," tulisnya.

Sejumlah sahabatnya dari kalangan selebriti pun ikut berbahagia dengan kelahiran putri pertama Syamsir dan Bunga yang menikah pada Sabtu, 21 Maret 2020. "Selamat massssss, anak yang bakal membanggakan ortunya pasti," tulis Ringgo Agus Rahman. "Selamat kalian berdua," tulis Gading Marten. "Congrats braderrr. Welcome to the club," tulis Judika.

MARVELA