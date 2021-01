Dirawat di RS, Ini Ungkapan Dr. Dre di Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper veteran dan produser Dr. Dre mengatakan dia dilarikan ke rumah sakit dan dirawat oleh tim medis, Selasa, setelah muncul kabar bahwa dia mengalami aneurisma otak dan menjalani perawatan intensif, Selasa 5 Januari 2021 waktu setempat.

Aneurisma otak adalah pembesaran atau penonjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. TMZ melaporkan Dr. Dre mengalami aneurisme, Senin, dan dilarikan ke Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles dengan ambulans. "Terima kasih keluarga, teman dan penggemar atas doanya. Saya baik-baik saja dan mendapat perawatan sempurna dari tim medis," tulis Dr. Dre dalam unggahan di Instagram.

"Saya akan segera keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Terima kasih untuk semua profesional medis yang hebat di Cedars," kata dia.

TMZ mengatakan musisi 55 tahun itu dalam kondisi stabil, tetapi dokter tidak tahu apa yang menyebabkan perdarahan dan mereka sedang melakukan serangkaian tes.

Dr. Dre sedang dalam perceraian yang sangat kontroversial dengan istrinya Nicole. Nicole menginginkan AS 2 juta dolar sebulan untuk tunjangan suami sementara dan 5 juta dolar AS untuk biaya pengacara, tetapi Dre mengatakan dia telah membayar semua pengeluarannya sehingga permintaan AS 2 juta dolar itu aneh. Dia juga mengatakan bahwa biaya pengacara itu keterlaluan karena pengacaranya hanya menangani kasus ini selama beberapa bulan.

Nicole ingin hakim menolak perjanjian pranikah yang dia tandatangani pada 1996, mengklaim Dre merobeknya di awal pernikahan. Dr. Dre dengan tegas membantahnya. Ada sidang hari Rabu di pusat kota L.A. tentang kedua perkara tersebut. Jelas, Dr. Dre tidak akan hadir dan sejumlah pihak berasumsi hakim akan terus melanjutkan perkara itu.