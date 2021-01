Rekor, Lagu BTS Bertahan Duduki Peringkat 10 Besar Billboard Dalam 13 Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Bangtan Boys (BTS) kembali mencetak rekor. Kali ini boyband asal Korea Selatan itu berhasil menjadi penyanyi atau grup musik K-Pop pertama yang menduduki peringkat 10 besar di tangga lagu utama Billboard selama 13 minggu berturut-turut.

Melansir The Korea Times pada Rabu 6 Januari 2021. Lagu Dynamite berhasil mencapai posisi kelima di tangga lagu Billboard Hot 100 yang diperbarui Selasa 5 Januari 2021 waktu Amerika Serikat. Pencapaian tersebut menandai pekan ke-13 lagu tersebut menduduki 10 besar Billboard Hot 100. Capaian tersebut menurut agensi Big Hit Entertainment merupakan rekor terlama yang berhasil ditorehkan oleh penyanyi atau grup musik K-Pop.

Rekor sebelumnya dibuat oleh penyanyi dan produser K-pop Psy, yang lagu hit tahun 2012 "Gangnam Style" berada di peringkat 10 besar selama 12 minggu. "Dynamite," dirilis pada bulan Agustus, menulis ulang sejarah dengan menjadi lagu pertama oleh artis Korea yang debut di No. 1 di Hot 100. Lagu ini naik ke posisi teratas dua kali lagi.

Album BTS "BE", yang dimulai dengan lagu utama "Life Goes On" dan diakhiri dengan "Dynamite", berada di peringkat ke-21 di tangga album utama Billboard, naik lima tingkat dari minggu sebelumnya.

Album delapan lagu, di mana anggota BTS mengambil peran produksi di belakang layar, juga memulai debutnya di No. 1 setelah dirilis pada bulan November. Itu adalah album kelima band yang menduduki puncak Billboard 200.