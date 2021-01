Bunga Zainal Ungkap Suaminya Cukup dengan Anak Dua

TEMPO.CO, Jakarta - Pesinetron, Bunga Zainal mengungkapkan suaminya, Sukhdev Singh, produser Screenplay Productions tidak ingin menambah anak. Pasangan yang terpaut usia 18 tahun itu telah dikaruniai dua orang putra sejak menikah pada 2014.

Di momen perayaan tahun baru, mereka berempat merayakannya di Pulau Dewata Bali. Perempuan 33 tahun ini mengatakan Sukhdev merupakan suami yang luar biasa. Sukhdev selalu bisa membuat Bunga bahagia dalam berbagai situasi. Namun ada satu permintaan Bunga yang membuat Sukhdev menghindar, yaitu menambah anak.

"Teman hidup yang luar biasa, diajak seru ok, diajak susah ok, diajak party ok, yang gak oke kalo bininya minta punya anak lagi di 2021, langsung kabur dia," tulis Bunga di Instagramnya pada Kamis, 31 Desember 2020.

Bunga Zainal sempat menyembunyikan identitas suaminya di awal pernikahan mereka, dengan menutupi wajahnya dengan stiker. Sukhdev Singh dikenal sebagai produser film di rumah produksi Screenplay Productions. Instagram

Netizen pun menuliskan beragam komentar pada unggahan tersebut. Sebagian berpendapat alasan Sukhdev Singh cukup dengan memiliki dua anak dari Bunga karena usianya yang tak lagi muda. Tetapi ada juga yang berharap keduanya memiliki anak lagi berjenis kelamin perempuan, mengingat kedua anak mereka laki-laki.

"Mungkin karena umur udah tua kali mba bunga suami saya juga gitu gak mau karena udah tua," tulis @novrianti_rahman92. "Satu lagi mbak, anak cewek. Biar mamanya ada saingannya di rumah. Selalu bahagia ya mbak," tulis @novi6079. "Kasih aja atuh pak, kita pengen liat mininya mbak Bunga versi cewe dong," tulis @_kk_789.

Bunga Zainal kerap kali menjadi sorotan netizen terkait pernikahannya dengan Sukhdev Singh yang usianya cukup jauh darinya. Perihal agama Bunga setelah menikah juga menjadi perhatian. Namun Bunga mengaku tak terlalu mengambil hati nyinyiran netizen yang menyebutnya keluar dari Islam demi menikah dengan pria yang jauh lebih tua darinya dan kaya.

MARVELA