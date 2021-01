Sempat Tertunda Pandemi, Mocca Buat Konser Virtual pada Tayang 7-10 Januari 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Grup Band Mocca akan mengadakan konser virtual bertajuk "SOCA IN DEPTH : DAY BY DAY VIRTUAL CONCERT" pada 7 – 10 Januari 2020. Konser hasil kolaborasi dengan startup live events & digital art SOCA ini akan mengajak penontonnya hadir di depan panggung dan berjalan-jalan bersama Mocca.

Penonton akan masuk ke dalam suasana konser yang intim, laiknya panggung konser yang dilakukan offline berkat sentuhan teknologi 360-shot videografi dan dikemas dalam penceritaan ala film pendek.

“Semua yang menyaksikan akan merasakan sensasi yang berbeda dari konser-konser Mocca sebelumnya. Semoga bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan menyenangkan untuk semua Mocca Friends” ujar Arina Ephipania sang vokalis, dalam keterangannya, Senin 4 Januari 2021.

SOCA IN DEPTH : DAY BY DAY VIRTUAL CONCERT merupakan perayaan perilisan album teranyar Mocca "Day By Day". Album fisik yang dirilis pada tanggal 1 November 2020 bertepatan dengan ulang tahun Mocca yang ke-21.

Selain membawakan lagu-lagu yang ada di album Day By Day, Arina Ephipania (vokalis), Riko Prayitno (gitaris), Indra Massad (drummer), dan Toma Pratama (bassis) akan mengajak penontonnya menelusuri perjalanan dan memori Mocca dari awal terbentuk hingga saat ini.

Kolaborasi SOCA menjawab kerinduan Mocca mengadakan konser rilis album yang tidak dapat dilakukan di masa pandemi, konser ini hadir dan menjadi suguhan virtual yang segar dan unik untuk dinikmati.

Konser dibagi dalam 4 episode dan ditayangkan secara berturut-turut di website SOCA mulai tanggal 7 Januari 2021 dengan harga tiket mulai dari Rp 15 ribu.