Kim Soo Hyun Batal Main di Serial Netflix Finger

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Kim Soo Hyun, Gold Medalist Entertainment mengonfirmasi bahwa aktor tersebut tidak akan bergabung dalam serial original Netflix mendatang yakni Finger.

"(Kim Soo Hyun) saat ini sedang meninjau beberapa tawaran untuk proyek berikutnya," kata Gold Medalist Entertainment dilansir Soompi, Senin 4 Januari 2021.

Akan tetapi, pihak Gold Medalist Entertainment tidak menjelaskan secara rinci alasan penolakan tersebut.

"Finger" adalah salah satu tawaran casting yang Kim Soo Hyun terima, seperti yang dikonfirmasi oleh agensinya November lalu.

Dia dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai karakter utama, seorang desainer interior terkenal yang juga seorang pembunuh sosiopat.

"Finger" akan disutradarai oleh Jung Ji Woo, yang telah mengerjakan film "Tune in for Love," "Heart Blackened," dan "Eungyo".

Kim Soo Hyun sebelumnya bermain dalam serial "It's Okay to Not Be Okay" yang juga tayang di Netflix.