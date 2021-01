Gelar Konser Solo, Baekhyun Isyaratkan Hal Baru dari EXO Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Baekhyun EXO akhirnya menggelar konser solo perdananya secara daring bertajuk "Beyond LIVE - BAEKHYUN: LIGHT" melalui layanan streaming konser langsung Beyond LIVE pada Ahad 3 Januari 2021.

Dia menampilkan berbagai lagu termasuk B-side dari album solonya, OST "Record of Youth" "Every Second," dan single terbarunya "Amusement Park". Baekhyun juga membawakan "Get You Alone" dan "Addicted" dari mini album solo Jepangnya yang akan dia rilis 20 Januari mendatang.

"Aku memikirkan hadiah seperti apa yang harus kuberikan kepada penggemar dan aku memutuskan untuk mengungkapkan lagu-lagu di mini album Jepang yang akan dirilis pada 20 Januari," kata dia seperti dikutip dari Soompi.

Tak hanya lagu solo, Baekhyun EXO juga menghadirkan lagu-lagu EXO yakni "Call Me Baby", "Growl" dan "Blooming Day" milik EXO-CBX. "Konser ini membawaku kembali ke masa lalu. Aku benar-benar kehabisan nafas, menyanyikan (lagu EXO). Menyanyikannya sendirian membuatku merindukan rekan-rekanku," kata dia.

Dia juga mengisyaratkan hal baru yang akan grupnya hadirkan tahun ini. Namun tak memberikan informasi lebih lanjut. Sebelum encore, video musik "Get You Alone" juga dirilis untuk pertama kalinya untuk penggemar. Baekhyun kemudian menyanyikan "Garden in the Air" milik penyanyi BoA dan mengakhiri konser dengan lagu "Cherish" dari EXO-CBX.