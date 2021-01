Bersiap, Film Hollywood Ini Segera Tayang di Bioskop pada 2021

TEMPO.CO, Jakarta - 2021 diharapkan menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya bagi industri perfilman Hollywood. Setelah banyak film besar yang mengalami penundaan seperti "Black Widow", "No Time to Die" hingga "Dune", kini bioskop Amerika dan dunia siap menyambut film-film besar yang akan hadir di tahun 2021.

Berikut adalah daftar lengkapnya, dikutip dari Variety, Minggu 3 Januari 2020.

1. "Raya and the Last Dragon" (5 Maret)

Menampilkan suara Kelly Marie Tran dan Awkwafina, film animasi dari Pixar ini adalah yang pertama kali berpusat pada budaya Asia Selatan dan akan tayang perdana di bioskop dan Disney+. Kisahnya bercerita tentang Raya, seorang pejuang yang bersemangat dalam pencarian guna menemukan naga terakhir untuk memulihkan perdamaian di dunia mitos.

2. "Coming 2 America" (5 Maret)

Eddie Murphy kembali sebagai Pangeran Akeem dalam sekuel film 1988 yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Disutradarai oleh Craig Brewer dari skenario yang ditulis oleh Kenya Barris, Barry W. Blaustein dan David Sheffield, Pangeran Akeem ditetapkan untuk menjadi Raja Zamuda ketika dia menemukan dia memiliki seorang putra di Amerika (Jermaine Fowler).

3. "The Many Saints of Newark" (12 Maret)

Prekuel dari serial HBO yang sangat sukses "The Sopranos", "The Many Saints of Newark" menggambarkan kerusuhan 1967 di Newark, N.J. dan ketegangan antara komunitas Italia dan kulit hitam di kota itu.

Disutradarai oleh Alan Taylor, yang juga membintangi beberapa episode "The Sopranos", film ini dibintangi oleh Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta dan Vera Farmiga. Pencipta "The Sopranos", David Chase, juga berperan sebagai produser dan penulis, seperti Lawrence Konner.

4. "Morbius" (19 Maret)

Film penjahat super yang akan datang ini akan memperkenalkan Dr. Michael Morbius, seorang antihero Spider-Man klasik yang menjadi vampir saat mencoba menyembuhkan dirinya dari penyakit darah langka. Dibintangi oleh Jared Leto, film tersebut menunjukkan beberapa koneksi dengan penjahat Spider-Man lainnya, mungkin mengisyaratkan persilangan besar.

5. "No Time to Die" (2 April)

Film ke-25 dalam waralaba "James Bond", yang dibintangi oleh Daniel Craig dalam tur terakhirnya sebagai mata-mata ikonik. Film ini bercerita tentang Bond yang gagal pensiun saat seorang teman lama, Felix Leiter (Jeffrey Wright), datang mencari bantuan.

Misi 007 untuk menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik menempatkannya berhadapan dengan Safin (Rami Malek), penjahat bertopeng misterius yang dipersenjatai dengan teknologi berbahaya.

6. "A Quite Place Part II" (23 April)

Film ini akan kembali menampilkan anggota keluarga yang diperankan oleh Emily Blunt, Millicent Simmonds dan Noah Jupe yang tetap diam dan menghindari monster mematikan di dunia distopia. Terlepas dari kematian karakternya di film pertama, John Krasinski kembali untuk mengarahkan sekuelnya.

7. "Black Widow" (7 Mei)

Scarlett Johansson akhirnya mendapatkan film "Black Widow" yang berdiri sendiri. Film Marvel yang telah lama ditunggu ini, juga dibintangi oleh David Harbour, Florence Pugh dan O-T Fagbenle, berlatar setelah "Captain America: Civil War" tahun 2016. Ini akan menampilkam Natasha Romanoff dalam pelarian dan dipaksa untuk menghadapi masa lalunya sebagai mata-mata, jauh sebelum dia menjadi seorang Avenger.

8. "Godzilla vs. Kong" (21 Mei)

Diatur untuk debut di HBO Max dan di bioskop, sekuel crossover untuk "Godzilla: King of the Monsters" dan "Kong: Skull Island" akan melihat monster ikonik bertanding dalam pertempuran epik selama berabad-abad, sementara umat manusia berharap untuk menghilangkan keduanya guna mendapatkan kembali bumi.

9. "Cruella" (28 Mei)

Berlatar belakang punk dan mode London tahun 1970-an, film live-action Disney ini akan memperkenalkan Emma Stone sebagai Cruella de Vil yang lebih muda, seorang penjahat ikonik dari "101 Dalmatians" tahun 1961. Film ini juga akan dibintangi oleh Emma Thompson, Joel Fry Paul, Walter Hauser dan Mark Strong.

10. "Fast and Furious 9" (28 Mei)

Angsuran kesembilan dari waralaba aksi tercinta ini sekali lagi mengikuti kisah Dominic Toretto, yang diperankan oleh Vin Diesel, yang kru dan anggota keluarganya bergabung untuk melawan salah satu pembunuh paling berbahaya di dunia dan pembalap berperforma tinggi, Jakob, diperankan oleh John Cena . Film baru ini juga menampilkan kembalinya Han Lue, karakter favorit penggemar yang dianggap sudah lama meninggal.

11. "Ghostbusters: Afterlife" (11 Juni)

Angsuran waralaba ikonik yang akan datang ini diambil 30 tahun setelah "Ghostbusters II" tahun 1989 dan mengikuti sebuah keluarga yang pindah ke kota kecil untuk menemukan hubungan mereka dengan bisnis penangkap hantu. Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, dan Annie Potts mengulangi peran mereka dari film aslinya, dan bersama dengan Finn Wolfhard, McKenna Grace, Paul Rudd, dan Carrie Coon yang turut bergabung.

12. "In the Heights" (18 Juni)

Memulai debutnya di HBO Max dan di bioskop, drama musikal yang disutradarai oleh sutradara "Crazy Rich Asians" Jon M. Chu dan diproduksi oleh Lin-Manuel Miranda, mengeksplorasi tiga hari di lingkungan Amerika-Dominika di New York City, Washington Heights. Berdasarkan musikal karya Miranda dengan nama yang sama, adaptasi ini dibintangi oleh Stephanie Beatriz, Anthony Ramos, Melissa Barrera, dan banyak lagi.