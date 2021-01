2021, Kesehatan Jadi Harapan Utama 3 Selebritas Ini

TEMPO.CO, Jakarta - 2020 merupakan tahun yang penuh dengan perjuangan. Tak hanya bagi masyarakat tapi juga selebritas tanah air. Januari 2021 menjadi awal yang tepat untuk memulai resolusi baru, setelah melewati tahun yang sulit banyak orang berharap adanya perubahan kehidupan yang lebih baik. Di awal tahun ini, mereka pun memiliki sebuah harapan baru salah satunya adalah kesehatan.

"2021 semoga akan menjadi tahun yang berkah buat kita semua ya, rejeki lancar, bahagia selalu, bisa jalan-jalan lagi, semua investasi kalian naik dan paling penting, sehat. This year, i'm grateful for everything. Apa pun halangannya, lawan aja guys! Happy New Year everybody!," kata Boy William melalui laman Instagram pribadinya dikutip pada Sabtu 2 Januari 2021.

Sependapat dengan Boy, aktris Sharena Gunawan mengatakan bahwa diberi kesehatan adalah yang paling penting diharapkan untuk tahun baru. Dia bersyukur, keluarganya bisa terus berkumpul karena masih diberi kesehatan. "Enggak ada yang tahu isinya 2021 bakalan kayak apa but still, untuk berhasil survive di tahun ini tuh sudah hebat banget rasanya," ujar ibu dua anak itu.

"So many pain and losses, badai banget untuk semua orang sedunia rasanya. Jadi bisa foto kayak gini sekarang aja aku bersyukur banget... bener deh. Masih dikasih sehat dan bareng sekeluarga. Kesehatan itu berharga banget nget!," lanjut Sharena.

Sementara itu, Jessica Iskandar memiliki harapan yang tidak terlalu muluk untuk 2021. Dia hanya ingin selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran.

"Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan! Untuk tahun 2020, semua berkah dan mukjizat dan tentunya untuk semua sahabat, terima kasih untuk segalanya, semuanya A sampai Z, terima kasih untuk semua yang penuh kasih! Aku cinta kamu! Lepaskan tahun 2020 di bawah jembatan dan mulai tahun 2021 dengan harapan baru untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran!," kata Jessica.