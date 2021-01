Unggah Foto Anak, Gisella Anastasia Minta Maaf Karena Belum Sempurna

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Gisella Anastasia mengunggah 8 foto anaknya, yang sedang berenang. Dalam keterangan foto, Gisel mengungapkan rasa sedihnya karena tidak bisa merayakan tahun baru bersama anaknya. Di bagian akhir tulisannya, Gisel juga meminta maaf karena menjadi orang tua yang jauh dari sempurna bagi GNM. "Maaf ya mama masih jauhhhhhh sekali dari sempurna sebagai orang tua," kata Gisel dalam unggahannya pada 31 Desember 2020.

Walau begitu, Gisel percaya Tuhan tidak pernah salah menempatkan GNM dan Gisel dalam satu keluarga. "Mama percaya ada rencana indah yang Tuhan siapkan buat kita. Mama percaya cerita hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kemulianNya," katanya.

Ia pun berterima kasih kepada GNM karena sudah menjadi kekuatan bagi Gisel setiap harinya. "Untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan belajar dari semua kesalahan," katanya.

Gisel menyerahkan GNM ke dalam tangan penyertaan Tuhan. "Kiranya Roh kudus selalu hidup di dalammu, dalam setiap langkahmu sampai kamu besar, dan selamanya..," kata Gisel.

Ia pun berharap agar semua kekhawatiran yang mungkin akan dialami GNM nanti, bisa dipatahkan Tuhan. "Kiranya segala kekhawatiran dunia untukmu dan masa depanmu semua dipatahkan dalam nama Yesus," kata Gisel yang percaya Tuhan sangat baik.

"Bahkan dalam cerita yang terlihat sangat nggak baik seperti sekarang ini, Tuhan tetap sangat baik. Mungkin kamu nggak ngerti saat ini, but u’ll do understand someday..," kata Gisel. "I love you nak."

Gisel juga mencantumkan salah satu firman Tuhan. "Yeremia 29:11, “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan,” tulisnya.

Gisella Anastasia saat ini tengah menjadi sorotan. Polda Metro Jaya menaikkan status Gisel sebagai tersangka dalam kasus video porno. Selain Gisel, polisi juga menetapkan Michael Yukinobu De Fretes sebagai tersangka pemeran pria dalam video itu. Jika kepada pemilik video yang dibuat untuk dokumen pribadi, polisi menyebut nama mereka, polisi masih menutupi siapa penyebar video yang seharusnya menjadi tersangka utama dalam kasus ini.

Ungkapan Gisel itu mendapatkan dukungan dari beberapa rekan dan pengikutnya. "Mama Gisel strong.GOD always with u ," kata akun @chikajessica88.

Mantan suaminya, Gading Marten, juga memberikan dorongan kepada Gisel. "Sabar sabar ya ma, berjumpa after new year.. happy holidays," kata Gading dalam akun gadiiing.

Catatan redaksi: Judul berita ini telah diubah pada Kamis 31 Desember 2020 pukul 13.50. Judul awal berita ini "Unggah Foto Gempi, Gisella Anastasia Minta Maaf Karena Belum Sempurna". Kami juga mengubah nama anak menjadi inisialnya di badan berita. Kami mohon maaf.