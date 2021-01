Kangen Anak, Gisella Anastasia Sayangkan Tidak Bisa Rayakan Tahun Baru Bersama

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Gisella Anastasia mengunggah 8 foto anaknya, GNM, yang sedang berenang. Dalam keterangan foto, Gisel mengungkapkan rasa sedihnya tidak bisa melewati tahun baru bersama GNM. "Sepertinya ini kali pertama melewati tahun baru tanpa kamu," kata Gisella Anastasia pada 31 Desember 2020.

Walau begitu, Gisel yakin GNM saat ini sedang senang karena dikelilingi orang-orang terkasih. "Ada papading, ada om co dan semuanya, mama ikut seneng ngebayangin hari-hari yang pastinya berisik tapi selalu seru karena ada kamu," kata Gisel menambah emoticon menjulurkan lidah. "I miss u so much loh nak."

Ketika menulis ungkapan hatinya di media sosial itu, Gisel sedang membayangkan sedang bertemu dengan anaknya di awal tahun nanti. Gisel berharap bisa memeluk erat anak lucunya itu seperti yang biasa mereka lakukan. "Mau ngasih tahu kamu secara langsung sekali lagi betapa bersyukurnya Tuhan kasih mama kepercayaan seorang kamu," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menaikkan status Gisel sebagai tersangka dalam kasus video porno. Selain Gisel, polisi juga menetapkan Michael Yukinobu De Fretes sebagai tersangka pemeran pria dalam video itu. Jika kepada pemilik video yang dibuat untuk dokumen pribadi, polisi menyebut nama mereka, polisi masih menutupi siapa penyebar video yang seharusnya menjadi tersangka utama dalam kasus ini.

Catatan redaksi: Judul berita ini telah diubah pada Kamis 31 Desember 2020 pukul 13.41. Judul awal berita ini "Unggah Foto Gempi, Gisella Anastasia Sayangkan Tidak Bisa Rayakan Tahun Baru Bersama". Kami juga mengubah nama anak menjadi inisialnya di badan berita. Kami mohon maaf.