Grup Idola Gugudan Bubar, Ini Kata Agensi

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi hiburan Jellyfish Entertainment mengumumkan akan membubarkan salah satu grup idola mereka, Gugudan pada 31 Desember 2020. "Semua anggota Gugudan telah bekerja keras dan menerima banyak cinta sejak debut mereka, tetapi setelah diskusi yang panjang dan mendalam, kami memutuskan mereka akan secara resmi mengakhiri aktivitas grup pada 31 Desember 2020," kata pihak agensi seperti dikutip dari Soompi, Rabu 30 Desember 2020.

Pihak Jellyfish mengatakan, meskipun nantinya aktivitas Gugudan telah berakhir, mereka akan melakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan penuh pada masing-masing mantan personel seperti di bidang musik dan seni peran. "Terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda yang luar biasa, dan kami dengan tulus meminta maaf atas berita mendadak ini kepada para penggemar yang mencintai Gugudan," kata mereka.

Agensi meminta para penggemar terus menunjukkan cinta dan kepada para mantan personel yang akan memulai awal yang baru. Gugudan melakukan debut mereka pada 28 Juni 2016, dan melakukan comeback terakhir pada November 2018 melalui mini album "Act. 5 New Action" dengan lagu utama "Not That Type".

Selain bermusik, personel grup juga menjajal dunia akting, seperti yang dilakukan Kim Sejeong. Perempuan yang meraih juara kedua ajang "Produce 101" dan pernah tergabung dalam grup I.O.I itu belakangan berpartisipasi dalam serial "The Uncanny Counter".