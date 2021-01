Usai Pengakuan Gisel, Gading Marten Dipuji sebagai Suami yang Tidak Umbar Aib

TEMPO.CO, Jakarta - Gading Marten mendapatkan pujian dan dukungan netizen usai pengakuan Gisel soal video porno. Ia dianggap suami yang tidak mengumbar aib pasangannya dan tetap mendukung meskipun sudah berpisah.

Tak lama setelah penetapan Gisel dan Michael Yukinobu sebagai tersangka pada Selasa, 29 Desember 2020, unggahan terakhir Gading di akun Instagramnya, dihujani ribuan pujian netizen. Ia dinilai mengetahui persoalan itu tapi tetap memberikan dukungan kepada mantan istrinya hingga sekarang. Gading mengunggah tulisan, "Thanks," pada slide pertama dan slide berikutnya produk perawatan wajah. "Terima kasih sudah memilihku," tulisnya pada keterangan unggahan itu.

Unggahan inilah yang mendapatkan lebih dari 8.700 komentar. "Cowok lain pacaran-putus udah berani bongkar aib. Ini udah nikah-cerai nutup rapat aib mantan. Best papa," tulis @jhondrha. "Papa Gading, kamu cowok yang kuat dan sangat menjaga perasaan orang-orang yang kamu cintai. Salut buat Papa Gading, papa terbaik, sehat-sehat Papa Gading," tulis @jeviidina. "Bang Gading gak mengumbar, tapi alam yang menunjukkan ya Bang. Bang Gading sehat selalu," tulis @yuliapasaribu03. "Proud of you, the real father," tulis @syukronsalahuddin.

Artis Gisella Anastasia dicecar pertanyaan oleh wartawan usai diperiksa di Gedung Ditkrimsus Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Gisel dan inisial MYD dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ada netizen yang menilai Gading ini tak pernah membuat sensasi dan berjuang sendiri tanpa menyertakan nama besar orang tua di bidang keaktoran. Ayah Gading adalah Roy Marten, yang pernah dijuluki sebagai The Big Five Indonesia, selebritas yang mendapatkan honor lima besar di Tanah Air.

"Edan lu bro, artis gak nyari sensasi dari dulu banyak prestasi, gak ngekor sang ayah, tapi menjadi dirinya sendiri di dunia hiburan...ketimpa masalah adem ayem, gak ngumbar kanan kiri...Dia orang kuat dan bijaksana. Salut bro...ehat selalu dan mudah rezeki," tulis @mr.tedot.

Gisella Anastasia, mantan istri Gading bersama Michael Yukinobu Defretes kemarin dijadikan tersangka kasus video porno. Keduanya mengaku sebagai pemeran dalam video yang direkam sendiri pada 2017. Sayangnya, polisi tidak mengungkap siapa nama penyebar video itu, orang yang seharusnya menjadi tersangka utama kasus ini.