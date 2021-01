Liburan Akhir Tahun di Rumah Saja, 5 Situs Streaming Film Online yang Bisa Teman

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak terasa penghujung 2020 akan tiba. Rencana liburan akhir tahun yang terpaksa harus diubah karena situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum juga membaik.

Meski demikian, perayaan tahun baru 2021 masih bisa dilakukan dengan berdiam diri di rumah. Banyak hal yang bisa Anda lakukan menjelang akhir tahun, salah satunya dengan menonton siaran film lewat internet atau streaming online di rumah bersama keluarga.

Layanan streaming film bisa dikatakan sebagai langkah praktis dan mudah karena hanya memanfaatkan handphone atau laptop serta bermodal kuota internet. Namun, jangan sekali-kali menonton film di situs ilegal seperti IndoXXI, LK21, atau Ganool karena bisa membahayakan data pribadi Anda.

Jelang libur akhir tahun 2020, berikut rekomendasi 5 situs streaming film online legal yang bisa Anda tonton bersama keluarga:

1. Netflix

Netflix merupakan platform yang sangat populer dan telah hadir di Indonesia sejak 2016. Bagi Anda yang menyukai serial film dan dokumenter, Netflix bisa menjadi tempat menonton film yang cocok.

Layanan streaming film asal Amerika Serikat ini bisa Anda tonton kapan, di mana, dan menggunakan berbagai jenis perangkat apa saja. Bukan hanya serial film dan dokumenter, Netflix juga menawarkan berbagai macam kategori seperti film, film eksklusif, film dan serial original Netflix, anime, hingga drama Korea yang sudah disiarkan perdana oleh Netflix.

Untuk berlangganan, Anda harus membayar biaya bulanan mulai dari Rp54 ribu hingga Rp 186 ribu. Apabila Anda tertarik, berikut pembiayaan untuk berlangganan di Netflix:

a. Paket Mobile, berlaku untuk 1 gadget (smartphone atau tablet) Rp54.000/bulan.

b. Paket Basic, berlaku untuk 1 gadget (smartphone/tablet/laptop) Rp120.000/bulan.

c. Standard, berlaku untuk 2 gadget (smartphone/tablet/laptop) Rp153.000/bulan.

d. Premium, berlaku untuk 4 gadget (smartphone/tablet/laptop) Rp186.000/bulan.

2. Disney + Hotstar

Layanan streaming yang dikeluarkan oleh Disney sama seperti layanan streaming lainnya, yakni bisa ditonton mulai dari handphone, desktop, hingga Smart TV berbasis Android.

Disney Plus Hotstar menghadirkan berbagai film yang diproduksi Disney, Pixar, serta Marvel. Layanan streaming ini menawarkan dua pilihan harga langganan. Harga pertama, Disney Plus Hotstar menawarkan Rp39.000/bulan. Sementara untuk penawaran kedua, tak tanggung-tanggung Disney Plus Hotstar menawarkan harga Rp199.000/tahun. Bagi Anda pelanggan Telkomsel, terdapat paket Disney Plus Hotstar dan Kuota 33 gigabyte yang dibanderol seharga Rp20.000 untuk satu bulan.

3. Genflix

Situs lainnya adalah Genflix yang secara komersial menayangkan layanan sepak bola secara langsung dan merupakan karya asli anak Indonesia serta pernah meraih rekor MURI pada 2014.

Genflix adalah layanan streaming untuk menonton siaran langsung, e-Sport, film Hollywood, film Indonesia, drama Asia, baik jenis baru maupun film berkesan yang pernah berjaya di masanya. Situs ini menyasar anak muda dengan menyediakan film berkualitas baik dari film box office maupun film pendek.

Hanya dengan membayar Rp49.000 per bulan, Anda sudah bisa menikmati sederet film legal. Sementara untuk pembayaran, Anda bisa melakukan melalui Doku, BCA Internet Banking, Mandiri, Bank Sinarmas, Go Pay, serta pembayaran dengan pulsa Indosat, XL, Tri, dan Smartfren.

4. Mola TV

Mola TV merupakan platform streaming yang dapat mengakses berbagai konten di sana. Mola TV tidak terbatas pada pertandingan olahraga namun juga berbagai jenis film, baik film lepas ataupun serial dalam bentuk live dan on-demand.

Apabila Anda tertarik dengan layanan ini, berikut rincian biaya untuk berlangganan Mola TV:

a. Paket Film Mudik untuk 1 pengguna Rp17.000/24 jam.

b. Paket Movies & Kids masing-masing untuk 2 pengguna Rp12.500/bulan hingga Rp50.000/tahun.

c. Paket Premium Entertainment (Mola + HBO GO) masing-masing untuk 1 pengguna Rp 65.000/bulan dan Rp500.000/tahun.

d. Paket Mola Polytron Streaming untuk 1 pengguna Rp1.198.000 gratis 12 bulan.

5. Bioskoponline.com

Bioskoponline.com merupakan situs streaming film Indonesia secara legal. Bioskop Online adalah layanan transactional video on demand (TVOD) untuk karya-karya terbaik anak bangsa. Dengan menonton film legal, Anda sudah berkontribusi dalam memajukan perfilman Indonesia dan mendukung para sineas yang mengerjakan film-film berkualitas dengan penuh cinta.

Apabila Anda ingin melakukan streaming film di bioskoponline.com, maka terlebih dahulu Anda harus membayar film tersebut. Namun jangan khawatir, harga yang ditawarkan di situs ini terjangkau, mulai sebesar Rp5.000 per film.