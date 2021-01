D.O. EXO Selesai Wajib Militer Akhir pada Januari 2021

TEMPO.CO, Jakarta - D.O. EXO akan segera mengakhiri wajib militernya sesuai dengan peraturan COVID-19. "D.O. EXO saat ini sedang dalam cuti terakhir dan akan diberhentikan pada 25 Januari 2021 tanpa kembali ke pangkalan militer. Hal tersebut sesuai dengan instruksi yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19," kata agensinya, SM Entertainment, dikutip pada Selasa 29 Desember 2020.

D.O. bergabung dengan militer tahun lalu pada tanggal 1 Juli. Selama dinas, ia berpartisipasi dalam musikal militer "Return: The Promise of the Day". Dia adalah anggota kedua yang menyelesaikan tugas militernya setelah Xiumin, anggota tertua EXO. D.O. EXO, yang membintangi berbagai drama dan film, telah memilih film berjudul "The Moon" untuk menjadi proyek pertamanya setelah keluar dari wajib militer.

Sementara itu, mantan personel grup idola K-Pop INFINITE, Kim Myung Soo akan menjalankan wajib militer tahun depan.

Pada 28 Desember, satu sumber melaporkan bahwa Kim Myung Soo akan mendaftar di Korps Marinir pada akhir Februari 2021. Menurut orang dalam, idola yang beralih menjadi aktor baru-baru ini mendaftar untuk bergabung dengan Korps Marinir dan sedang mempersiapkan hadiah kejutan untuk penggemarnya sebelum wajib militer.

Menanggapi laporan tersebut, manajemen agensinya Esang berbagi, “Kim Myung Soo melamar untuk Korps Marinir dan diterima di dalamnya. Dia akan bergabung dengan Korps Marinir pada akhir Februari tahun depan. "

Kim Myung Soo memulai debutnya dengan nama L di grup INFINITE. Meskipun dia keluar dari Woolim Entertainment pada Agustus 2019, dia masih menjadi bagian dari INFINITE. Saat ini, dia fokus pada karier aktingnya, dan dia berperan sebagai pemeran utama dalam drama KBS 2TV “Royal Secret Agent.