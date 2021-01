Liburan Akhir Tahun, Ini 4 Playlist Musik Pilihan Kaesang Hingga Bude Sumiyati

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak terasa penghujung tahun 2020 sudah semakin dekat. Walau rencana liburan akhir tahun Anda terpaksa diubah karena adanya berbagai peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar lagi, masih banyak kegiatan menghibur yang dapat Anda lakukan untuk membuat liburan akhir tahun menjadi lebih bermakna. Untuk menemani Anda dalam segala situasi, di manapun dan kapanpun, JOOX berkolaborasi dengan berbagai selebriti dan content creator, seperti Kaesang, Oom Leo, Rey Mbayang, Bude Sumiyati dan sederet tokoh lainnya, menghadirkan beragam playlist yang sesuai dengan #KataHati pengguna.

Demi tercipta suasana liburan di rumah yang seru dan menyenangkan, empat playlist seperti dilansir dari keterangan pers yang diterima Tempo pada 28 Desember 2020 ini bisa menemani Anda dalam selama liburan akhir tahun.

1. Quality Time Bersama Orang Terdekat

Berkumpul bersama orang terdekat adalah momen kebersamaan yang paling dinantikan dalam menyambut akhir tahun. Mulai dari memasak, bermain game, hingga karaoke bersama adalah salah satu kegiatan yang menghibur dan menambah momen keseruan saat berkumpul bersama teman dan keluarga. Sayangnya, adanya keterbatasan sosial membuat kita tidak bisa menikmati liburan akhir tahun dengan berkumpul bersama mereka.

Untuk mengobati rasa kangen berkumpul bersama teman dan keluarga, playlist #KataHati Oom Leo cocok banget untuk Anda yang suka berkaraoke ria saat berkumpul bersama teman dan keluarga! Berbagai pilihan lagu seperti Iwa K “Bebas”, Reza Artamevia “Berharap Tak Berpisah”, Oasis “Don’t Look Back in Anger”, dan lagu seru lainnya, pasti akan membuat kalian bernyanyi tanpa henti.

Jangan sedih, kalian tetap bisa menciptakan momen seru karaoke bersama teman atau keluarga dengan mengajak mereka mencoba fitur karaoke di JOOX.

2. Membuat Resolusi dan Bucket List 2021

Kalau bicara akhir tahun, pasti ada juga beberapa dari Anda yang lebih memilih untuk beristirahat di rumah, menikmati waktu sendiri, sambil membuat rencana untuk tahun depan.

#KataHati Rey Mbayang/JOOX

Untuk menemani kalian mengingat pencapaian tahun ini serta menyemangati kalian membuat Bucket List dan resolusi tahun 2021, kalian bisa mendengarkan lagu “Fix You” dari Coldplay, “Let it Go” dari Maher Zain dan lagu-lagu Rey Mbayang “Di Sepertiga Malam”, “Tentang Setelahnya”, dan “Untuk apa” yang ada di playlist #KataHati Rey Mbayang. Semoga tahun depan kita bisa mewujudkan semua rencana yang tertunda.

3. Bekerja sambil Berlibur

Bagi para pengusaha yang tetap harus bekerja di saat liburan, Kaesang memberi semangat dengan menemani kalian dengan playlist #KataHati Pengusaha Berusaha Kaesang. Lagu-lagu seperti Adera “Lebih Indah”, Rich Brian “Dat $tick”, Andmesh “Nyaman” dan beberapa lagu lainnya dapat membuat kalian lebih rileks saat bekerja.

Menurut Kaesang, pilihan lagu tersebut adalah lagu-lagu yang sering Ia dengarkan sambil mojok dan beristirahat di sela-sela kesibukan pergi dari satu meeting ke meeting lain. Playlist tersebut pun bisa jadi pilihan untuk kalian yang ingin beristirahat virtual meeting yang tiada henti sepanjang tahun. Agar kalian tetap dapat menciptakan suasana liburan walaupun di rumah saja, kalian bisa putar playlist ini sambil berpiknik dengan menikmati makanan dan minuman favorit di halaman belakang.

4 .Meluapkan Perasaan

Nah, buat kalian yang ingin melepas rasa sendu sebelum tahun baru, Bude Sumiyati juga membuat playlist yang bisa bikin air mata jatuh! Kalau kata Bude Sumiyati, “Air mata jatuh karena dua cara, karena gravitasi dan tersakiti. Yang jatuh karena gravitasi turunnya ke bumi sedangkan yang jatuh karena tersakiti turunnya ke hati. Entah air matamu jatuh karena gravitasi atau tersakiti”.

Untuk kalian yang merasa 2020 itu bukan cuman tahun yang penuh dengan ketidakpastian tapi juga tahun ter-galau, mungkin lagu “Sebelum Kau Terlelap” dari Dewa 19, “Berubah” dari Naif, dan pilihan lagu lainnya yang terdapat di dalam playlist #KataHati Bude Sumiyati cocok untuk meluapkan perasaan sendu kalian di akhir tahun Anda sebelum menyambut tahun 2021 dengan semangat baru.

Selain empat playlist di atas, Anda juga bisa nikmati momen liburan akhir tahun dengan mendengarkan playlist #KataHati Ngebor Cinta Inul Daratista yang merupakan ungkapan cintanya kepada Mas Adam, #KataHati You Only Live Once Arian13 yang menggambarkan sisi lain dari seorang personil band metal, #KataHati Penyejuk Hati oleh Menjadi Manusia untuk menemani kalian rehat selama libur panjang, dan masih banyak lagi hanya di aplikasi JOOX.