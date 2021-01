Kenang Ultah Nike Ardilla, Musica Studio Rilis Piringan Hitam Bintang Kehidupan

TEMPO.CO, Jakarta - Album "Bintang Kehidupan" dari penyanyi legendaris Nike Ardilla yang dirilis pada Februari 1990 hadir kembali dalam versi piringan hitam alias vinyl. Piringan hitam "Bintang Kehidupan" diluncurkan pada 27 Desember 2020, bertepatan dengan 45 tahun sejak hari kelahiran Nike Ardilla.

Penyanyi bernama asli Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi, yang meninggal pada 19 Maret 1995 akibat kecelakaan mobil, adalah seorang penyanyi, bintang film, model, bintang iklan yang tengah naik daun pada zamannya.

Musica Studios dalam keterangan resmi, Senin 28 Desember 2020, mengatakan album Bintang Kehidupan dulu berhasil meraih sukses di pasar musik Indonesia dan Asia Tenggara dengan terjual lebih dari 6 juta kopi. Album ini mendapatkan penghargaan dari BASF Awards 1990 sebagai The Best Selling Rock Album.

Pada ajang Asian Song Festival 1991 di Shanghai China, Nike Ardilla berhasil meraih The Winner Of New Singers Contest dengan membawakan lagu Star Of Life (Bintang Kehidupan English Version).

Dalam pembuatan album ini, Nike dibantu oleh musisi dan pencipta lagu ternama Indonesia seperti Deddy Dores, Pance F Pondaag, Deddy Dhukun, Dommy Allen, dan lain-lain. Selain lagu "Bintang Kehidupan" album ini juga menampilkan radio hits "Khayal", "Terserah" dan "Kelam".

Ada sepuluh total lagu dalam piringan hitam "Bintang Kehidupan", termasuk "Kesal", "Putih", "Salut", "Aneh-Aneh Lucu", "Cinta Hati" dan "Bayang-Bayangmu".

Versi piringan hitam ini dijual melalui marketplace Musica dan e-commerce, sementara lagu-lagu dalam album itu juga tersedia di platform musik digital.