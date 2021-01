Deddy Corbuzier Ulang Tahun, Sabrina : Ini yang Bikin Aku Bangga

TEMPO.CO, Jakarta - Pacar Deddy Corbuzier, Sabrina Charirunnisa memberikan ucapan spesial untuk sang kekasih. Sabrina mengatakan sebenarnya ada banyak hal yang ingin disampaikannya pada hari ulang tahun Deddy Corbuzier ke-44. "Kamu mungkin tidak selalu sempurna, tapi satu hal yang aku bangga sama kamu," katanya pada unggahan 28 Desember 2020.

Sabrina mengatakan Deddy Corbuzier adalah orang yang selalu melakukan yang terbaik dalam kegiatannya. Hasilnya, Deddy Corbuzier pun bisa menjadi podcaster nomor 1 di Indonesia, dan youtuber dengan penonton nomor 1 di Indonesia. "Nggak heran sama sekali, karena ya itu lah kamu," katanya.

Sabrina pun memuji Deddy Corbuzier saat berperan menjadi ayah single parent. "7 tahun menjadi saksi hidup perjalanan kamu, bikin aku banyak belajar." kata Sabrina. Ia belajar soal meraih kesuksesan, mengerti bahwa hidup bukan tentang dirimu sendiri tapi ada orang banyak. "Dan terkadang memang kita harus berkorban," lanjutnya.

Pengorbanan Deddy Corbuzier, yang paling menyentuh bagi Sabrina adalah sebagai seorang Ayah. Bagaimana Deddy Corbuzier selalu memprioritaskan Azka, "Gimana kamu rela berkorban waktu, uang, dan lain lain tanpa berpikir sama sekali kalau udah soal Azka. I'm so proud of you. Mau nangis ngetik ini jujur :')," katanya.

"Mungkin, kalau aku ketemu Pria single parent lainnya, belum tentu kondisinya bisa seperti sekarang. Jadi, kalau aku dikasih kesempatan waktu mengulang kembali untuk memilih, I will choose you over and OVER AGAIN. Last but not least, you know We (Me, Azka and Chanel) love you much! Once again happy birthday Om Om nya warga +62 !," kata Sabrina

Sabrina juga mengunggah pesta kejutan sederhana bersama Azka untuk Deddy Corbuzier. Ia terlihat membawa kue cokelat, dan Azka membawa nasi tumpeng. Deddy pun membuka kado spesial berupa sepatu Louis Vuitton