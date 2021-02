Aktor Hollywood Mark Blum Meninggal Setelah Positif Virus Corona

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood Mark Blum meninggal setelah mengalami komplikasi akibat terinfeksi virus corona jenis baru atau Covid-19. Kabar tersebut disampaikan oleh Executive Vice President SAG-AFTRA sekaligus wakil kelompok teater The Playwrights Horizons, Rebecca Damon, Kamis, 26 Maret 2020.

"Dengan kesedihan yang mendalam, saya berbagi kabar bahwa teman kami dan mantan anggota dewan, Mark Blum telah meninggal dunia akibat dari komplikasi dari virus corona," tulis Damon melalui akun Twitter-nya @RebeccaDamonNYC.

Menurut Damon, aktor kawakan berusia 69 tahun itu merupakan anggota Screen Actors Guild dan SAG-AFTRA yang berdedikasi sejak 2007-2013. SAG-AFTRA atau Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists merupakan serikat pekerja yang terdiri dari aktor televisi, jurnalis, radio, figur, seniman rekaman, penyanyi, pengisi suara, dan profesional media lainnya di Amerika Serikat.

The Playwright Horizon melalui akun Twitter-nya @phnyc juga memberikan penghormatan terakhirnya kepada Mark Blum. "Dengan cinta dan hati yang berat, Playwrights Horizons memberi penghormatan kepada Mark Blum, seorang sahabat lama dan seorang seniman yang sempurna yang lulus minggu ini. Terima kasih, Mark, atas semua yang Anda bawa ke teater kami, dan untuk teater dan penonton di seluruh dunia. Kami akan merindukanmu," tulisnya.

Mark Blum berasal dari New Jersey. Dia mulai berakting pada tahun 1970-an. Dia pernah memenangkan Obie Award untuk penampilannya dalam produksi Playwrights Horizons karya Albert Gaur dan Al "Albert Innaurato" selama 1988-89. Dia juga tampil di Broadway dalam drama Lost in Yonkers, The Best Man, dan The Assembled Parties.

Mark Blum selama ini dikenal lewat perannya sebagai Roberta Glass, suami karakter Rosanna Arquette di film layar lebar Desperately Finding Susan pada 1985serta sederet film seperti Crocodile Dundee, Lovesick, Just Between Friends, Blind Date, dan The Presidio.

Dia juga dikenal sebagai Mr. Mooney pemilik toko buku yang juga ayah angkat Joe Goldberg di serial Netflix, You. Mark Blum juga membintangi serial HBO Succession dan serial Amazon Mozart in the Jungle.