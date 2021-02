Dapat Transfer Rp 60 Juta, Sahabat Rachel Vennya Kebingungan

TEMPO.CO, Jakarta -Selebgram Rachel Vennya akhir-akhir ini tengah menjadi bahan pembicaraan netizen. Rachel ikut membuka penggalangan dana untuk membantu mengatasi wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia melalui kitabisa.com. Dalam waktu tiga hari, istri Niko Al Hakim ini berhasil mengumpulkan dana hingga lima miliar rupiah.

Hari ini, Selasa, 24 Maret 2020, salah satu sahabat Rachel yang juga merupakan seorang selebgram, Vicky Alaydrus menggunggah Instagram Story. Vicky membagikan foto tangkapan layar berisi mutasi rekeningnya. “Lagi iseng cek mutasi rekening, tiba-tiba kaget si Rachel transfer duit apaan ya,” tulis Vicky.

Dalam tangkapan layar yang dibagikan Vicky tersebut terlihat transfer dana dari Rachel Vennya melalui e-banking sebesar Rp 60 juta. Vicky pun segera menelepon Rachel, ia menanyakan untuk apa uang tersebut di transfer. “Langsung aku telfon nanya ‘bro ini lo transfer duit apaan dah, reimburse-an udah lo bayar waktu itu. Dia cuma jawab ‘jir ketauan deh’,” tulis Vicky menceritakan reaksi sahabatnya itu. Vicky Alaydrus (Instagram - @vickyalaydrus)

Vicky yang baru kehilangan anak keduanya itu merasa beruntung mempunyai sahabat seperti Rachel. Ia pun sampai tidak bisa berkata apa-apa, selain hanya mendoakan kebaikan untuk Rachel.

Beberapa jam setelah unggahan Vicky, Rachel Vennya memberikan pernyataan jika uang hasil penggalangan dana tidak masuk ke rekeningnya, melainkan langsung diterima oleh rekening kitabisa.com. Rupanya Rachel khawatir bila banyak yang mengira sumbangannya untuk sang sahabat berasal dari hasil penggalangan dana untuk menanggulangi wabah corona.

“Hallo teman-teman, FYI penggalangan dana yang aku bikin, tidak di transfer ke rekening aku, melainkan ke KitaBisa. Aku tidak menyentuh sepeser pun uang tersebut dan tidak pernah melewati rekening aku. Aku tidak akan pernah mengambil uang hasil donasi. You can count on me,” tulis Rachel Vennya lewat Instagram Story-nya.

