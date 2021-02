Wabah Corona di AS, Maudy Ayunda Nyetok Sambal, Diam di Kosan

TEMPO.CO, Jakarta -Aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda mengaku mengumpulkan banyak persediaan sambal khas Indonesia sebagai bekal selama menjalani isolasi diri di Amerika Serikat akibat wabah virus corona.

"Aku sempat ke restoran Indonesia di LA. Sempat beli sambal belacan, sambal terasi. Aku lupa nama sambalnya tapi aku beli macam-macam sambal gitu," kata Maudy Ayunda dalam siaran langsung di akun VLive, Sabtu, 21 Maret 2020.

Gadis 25 tahun yang saat ini menjalani kuliah di Stanford University, California, Amerika Serikat itu juga menjelaskan banyak toko dan restoran yang terpaksa tutup dan hanya bisa melayani pesan antar akibat wabah virus corona di Negeri Paman Sam tersebut.

"Aku kemarin ke supermarket Jepang gitu. Di situ tempatnya oke kalau mau stok makanan karena di situ banyak makanan Asia. Aku stok nasi, telor. Jadi yang seru aku juga bisa stok kayak frozen udon," kata Pelantun Perahu Kertas tersebut.

Menurut Maudy, adanya pembatasan aktivitas oleh pemerintah setempat membuatnya tak bisa leluasa keluar dari tempat kosnya di California. "Seluruh California diperintahkan di rumah aja dan enggak boleh keluar kalau bukan keperluan penting seperti belanja, olahraga masih boleh asal kita masih menjaga," kata Maudy.

Dia pun kini lebih banyak menghabiskan waktu di kamar sambil melakukan aktivitas untuk menghibur diri selama isolasi. "Aktivitasnya itu aku sekarang banyak baca buku. Banyak kayak jalan di luar just spending time. Banyak catch up some tv shows," ujarnya . Penyanyi Maudy Ayunda. Instagram@maudyayunda

Dia juga mengatakan warga Amerika Serikat dilanda kepanikan akibat dampak pembatasan beraktivitas. Banyak warga yang memborong berbagai keperluan, seperti kertas toilet, hingga masker yang keberadaanya semakin langka. "Aku untung punya stok dari dulu. Aku kalau traveling pakai masker. Untung ada stok," ujar Maudy.

Meski dilanda kekhawatiran, namun Maudy Ayunda tetap berusaha tenang menyikapi wabah virus corona yang melanda berbagai negara di dunia termasuk di Amerika Serikat yang menjadi tempatnya menuntut ilmu. "Aku juga di sini seperti penuh rasa takut dan ketegangan gitu kayak situasi setiap hari lihat news seram," ungkap dia.

Maudy Ayunda juga mengimbau kepada para penggemarnya di Indonesia untuk selalu waspada terhadap virus corona dan menjaga kebersihan diri. "I'm praying for all of you," katanya.