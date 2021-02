Yuanita Christiani Melahirkan Bayi Perempuan

TEMPO.CO, Jakarta -Presenter Yuanita Christiani dan sang suami, Indra Wiguna tengah berbahagia. Mereka berdua baru saja dikaruniai seorang putri. Yuanita melahirkan pada Selasa, 16 Maret 2020 pukul 09.37 WIB.

Kabar gembira itu disampaikan Yuanita lewat Instagram pada Selasa, 17 Maret 2020,. Perempuan 33 tahun itu membagikan foto tangan mungil yang sedang menggenggam jari telunjuk milik ayahnya.

“Sepuluh jari tangan kecil, sepuluh jari kaki sempurna, mengisi hati kita dengan luapan emosi bahagia. Kami sangat senang memperkenalkan, putri kami yang cantik dan sehat, Ariella Lenora Wiguna (@ariellalenorawiguna),” tulis Yuanita pada unggahan tersebut.

Unggahan Yuanita ini langsung disambut suka cita warganet dan teman-teman sesama selebritas. Ucapan selamat dan doa pun membanjiri kolom komentar unggahan tersebut. Presenter Yuanita Christiani berpose dengan suaminya Indra Wiguna Tjipto setelah resmi dipersunting pada Kamis 7 Maret 2019. Pernikahan mereka digelar di atas kapal pesiar Genting Dream di perairan Singapura. Instagram/@yuanitachrist

“Congratulations!! Welcome to the world Ariella!,” tulis Rianti Cartwright. “Yaaayyy! Congraaaaats Yuanita dan Indra," komentar Daniel Mananta.

Ryana Dea, Cathy Sharon dan Regina Ivanova juga turut berbahagia dan mengucapkan selamat untuk ayah dan ibu baru ini.

Yuanita Christiani dan Indra Wiguna Tjipto resmi menikah pada 7 Maret 2019. Mereka menggelar resepsi pernikahan di sebuah kapal pesiar mewah. Yuanita pertama kali mengetahui dirinya hamil pada 21 Juli 2019. Sekarang, tepat di bulan pernikahan mereka, Yuanita melahirkan buah cintanya dengan sang suami.

ALFI SALIMA PUTERI