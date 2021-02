Tom Hanks Positif Corona, Ramalan The Simpsons Terbukti Lagi?

TEMPO.CO, Jakarta -Pasangan selebriti Hollywood Tom Hanks dan Rita Wilson dinyatakan positif corona ketika berada di Australia pada Kamis, 12 Maret 2020. Namun Pejabat dari Queensland Health, Australia mengatakan bahwa keduanya terjangkit virus corona saat berada di Amerika Serikat atau dalam perjalanan menuju Australia.

Kabar tersebut cukup menggemparkan dunia, khususnya penggemar mereka di seluruh dunia. Apalagi setelah tersebarnya video salah satu episode serial kartun komedi Amerika Serikat, The Simpsons yang dikaitkan dengan kondisi Tom Hanks saat ini yang sedang diisolasi.

Dilansir dari Metro Entertainment pada Jumat, 13 Maret 2020, di episode itu Tom Hanks muncul sebagai cameo dan mengiklankan Grand Canyon baru. Tom Hanks yang mucul di bagian paling akhir seperti menyisyaratkan kepada semua orang untuk tidak bersikap berlebihan ketika bertemu dengan dirinya.

"Ini adalah Tom Hanks yang mengatakan jika Anda melihat saya secara langsung, tolong, biarkan saya," kata Tom Hanks dalam video singkat tersebut. Cuitan warganet tentang Tom Hanks. (Twitter)

Tom Hanks dan Rita Wilson telah berada di Australia selama setidaknya satu minggu sebelum diagnosis. Tom Hanks berada di sana untuk produksi film Elvis Presley karya Baz Luhrmann yang belum diberi judul. Sedangkan Wilson ikut menemani di sana dan juga melakukan konser dari album barunya Halfway to Home. Cuitan warganet tentang Tom Hanks. (Twitter)

Keduanya pertama kali mengalami kondisi yang kurang sehat, sedikit lelah, demam dan tubuh yang nyeri. Sehingga mereka memeriksakan kesehatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan keduanya dinyatakan positif corona dan harus mengikuti protokol medis yang berlaku. Ini termasuk pengujian dan pengamatan kepada pasangan yang menikah pada 1988 itu.

Sebelumnya, The Simpsons juga sempat memprediksi terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Pada 2000, salah satu episode film ini berjudul Bart to the Future, yang memparodikan tentang saudara perempuan Bart, Lisa, menjadi presiden setelah Presiden Trump. Trump ternyata menjadi Presiden AS pada 2016.

MARVELA