KKN di Desa Penari Batal Rilis 19 Maret, karena Virus Corona?

TEMPO.CO, Jakarta -Jadwal tayang film KKN di Desa Penari ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Produser MD Pictures Manoj Punjabi menyampaikannya penundaan ini melalui akun media sosialnya.

"Penayangan film #KKNDiDesaPenari ditunda. Nantikan #KKNMovie dan ikuti terus update-nya di akun @KKNMovie," tulis Manoj di Twitter pada Kamis, 12 Maret 2020. Namun pihaknya belum memberikan keterangan mengenai alasan penundaan jadwal tayang film KKN di Desa Penari itu.

Hal ini juga dinyatakan secara resmi di akun media sosial film KKN di Desa Penari itu. Seharusnya film yang disutradarai oleh Awi Suryadi tayang pada Kamis, 19 Maret 2020 di seluruh bioskop Indonesia. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka penayangan film tersebut harus ditunda.

Setelah pengumuman tersebut #KKNDiDesaPenari menjadi trending di Twitter Indonesia. Mereka sangat kecewa dengan penundaan film yang sudah mereka tunggu-tunggu sejak lama itu. "Banyak yg kecewa gegara #KKNDiDesaPenari di delay," tulis akun @Chikaa41290547. "Wuah sayang sekali padahal udah nungguin," tulis akun @AjenaLandsasa. "Padahal udah nunggu dan dibuat penasaran, tapi ya gimana lagi," tulis akun @Juniarlk. Proses syuting saat Tissa Biani menari dalam film KKN di Desa Penari. instagram.com/tissabiani

Cerita horor KKN di Desa Penari menjadi viral di media sosial Twitter sejak Juni 2019. KKN di Desa Penari menceritakan kejadian mistis tentang kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) sejumlah mahasiswa di daerah Jawa Timur yang berujung malapetaka.

Pada Agustus, cerita tersebut mencapai puncak popularitasnya. Meski hadir dengan nama tokoh yang disamarkan, KKN di Desa Penari tidak kehilangan daya tarik bagi warganet untuk membacanya.

Selain KKN di Desa Penari, beberapa film Hollywood juga menunda penayangannya karena wabah virus corona, seperti Fast and Furious 9, Mulan, A Quiet Place part II, Peter Rabbit 2, Lovebirds, dan Bond 25 (No Time to Die).

MARVELA