Thalita Latief Pemulihan Operasi Angkat Tumor, Ucap Terima Kasih

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain sinetron Thalita Latief sedang mengalami proses pemulihan pasca operasi pengangkatan tumor tiroid yang dideritanya pada Jumat, 6 Maret 2020. Ia mengunggah foto dirinya untuk mengabarkan kondisinya saat ini kepada para pengikutnya di Instagram, Selasa, 10 Maret 2020.

"Alhamdulillah, sekarang dalam proses recovery pasca operasi bedah pengangkatan tumor teman-teman semuanya, butuh sedikit waktu untuk adaptasi, namun aku bersyukur atas segalanya," tulisnya pada bagian awal keterangan foto yang diunggahnya itu. Pada foto yang diunggahnya, wajah Thalita masih terlihat amat pucat.

Thalita mengaku amat bersyukur. Ia mengucap terima kasih kepada keluarga, teman, dan netizen yang memperhatikannya usai mengabarkan bahwa dia menderita tumor tiroid stadium stadium 4 sejak Januari lalu. "I want to say thank you all. I love you all. Kuatku karena kalian semua," tulisnya.

Thalita Latief setelah operasi pengangkatan tumor tiroid. (Instagram)

Semula, Thalita ingin menyembunyikan penyakitnya ini. Ia baru mengungkapnya sesaat menjelang operasi pengangkatan tumor. "Aku sakit teman-teman, dari awal Januari kemarin aku divonis memiliki tumor tiroid stadium 4," kata Thalita di Instagram pada Jumat, 6 Maret 2020.

Hingga saat ini Thalita pun masih kaget dan tidak percaya dengan kondisinya. Namun setelah berkonsultasi dengan dokter, tumor tersebut harus segera diangkat. "Udah hampir dua bulan aku melakukan perawatan bolak balik ke rumah sakit dan tumor ini harus segera diangkat," kata Thalita.

Para sahabatnya sesama selebritas memberikan dukungan kepada Thalita. "Speed recovery ya Thaaaall," kata Fitri Tropica mengomentari unggahan istri bassist Lyla, Dennis Rizky ini. "Alhamdulillah langsung kece kembali!" ujar Tya Ariestya. "My strong woman," tulis Cici Panda.