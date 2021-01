Hari Musik Nasional, 5 Musisi Ini Viral di Medsos Sebelum Tenar

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa musisi berhasil memenangkan hati masyarakat berkat penampilan mereka yang viral di media sosial. Ada musisi yang viral karena sering meng-cover lagu di media sosial. Selain itu, ada juga musisi yang viral berkat keunikan lirik atau irama musik di media sosial.

Menyambut Hari Musik Nasional yang jatuh pada hari ini, berikut kami rangkum lima musisi Indonesia yang sukses di industri musik berkat viral di medsos.

1. GAC – Gamaliel, Audrey, Cantik

Grup vocal GAC atau Gamaliel, Audrey, dan Cantika berdiri pada 2009. Awalnya, Gamaliel Krisatya Tapiheru dan adiknya Georgita Audrey Helena Tapiheru seringkali meng-cover lagu-lagu asing di kanal Youtube mereka. Setahun kemudian, Cantika Abigail Santoso yang seringkali mengunggah cover lagu di Youtube melihat penampilan kakak dan adik ini.

Cantika menyukai gaya vokal keduanya. Dia pun bergabung dan membentuk trio vokal. Mereka lalu dilirik oleh label, Sony Music Entertainment dan album perdana rilis pada 2012 setelah melalui proses produksi sejak 2010.

2. Rendy Pandugo

Rendy memulai karir musik dengan mendistribusikan lagu atau sejumlah cover lagu melalui platform distribusi online yaitu SoundCloud. Genre musik dan gaya Rendy memainkan gitar identik dengan gaya John Mayer. Alhasil, Rendy mendapat julukan John Mayer Indonesia.

Rendy pun digandeng oleh Soni Music Entertainment dan merilis lagu Sebuah Kisah Klasik berbentuk cover yang sebelumnya dinyanyikan oleh Sheila on 7. Dia pun merilis debut pada 2017 dengan judul The Journey. Penyanyi dangdut Siti Badriah berpose dengan memegang piala penghargaan pada Malam Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2019 di Jakarta, Rabu, 27 November 2019. Siti Badriah berhasil meraih penghargaan AMI 2019 untuk kategori artis solo pria/wanita rock/instrumen dangdut kontemporer terbaik. ANTARA

3. Siti Badriah

Siti Badriah, adalah penyanyi dangdut yang lagunya sangat viral di media sosial dengan judul Lagi Syantik. Lagu dangdut koplo yang rilis pada 2018 ini sukses bertahan sampai masuk salah satu irama dalam aplikasi TikTok. Video klip resmi dari lagu Siti Badriah telah mencapai 570 juta views di Youtube.

4. Marion Jola

Jebolan Indonesian Idol 2018 ini meski tak meraih juara pertama, dia berhasil sukses sebagai soloist lewat lagu berjudul Jangan berduet dengan Rayi RAN. Lagu dan video klip lagu Jangan yang viral pun sukses memberi rezeki bagi perempuan asal Nusa Tenggara Timur itu memboyong penghargaan Best Asian Artist Indonesia dan New Best Asian Artist pada Mnet Asian Music Award (MAMA) 2018.

5. Teddy Adhitya

Teddy Adhitya mengawali karirnya melalui YouTube, bersama Kunto Aji, Adera, dan Beboy dengan grup vokal bernama BoyzIIBoys. Sejumlah lagu-lagu BoyzIIBoys ramai di kanal media sosial yang mendorong antusiasme pendengar. Penyanyi genre R&B ini secara resmi pada 2016 baru memulai karirnya sendiri, dengan single perdana In Your Wonderland.