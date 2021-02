Fakta Sandra Bullock Salah Satu Pemeran di Ocean's Eight

Aktris AS Sandra Bullock lancar berbicara Jerman, yang merupakan salah satu bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -Siapa tak kenal Sandra Bullock? Aktris kelahiran 26 Juli ini telah berkali-kali mencetak box office mulai dari film Speed, Miss Congeniality, hingga meraih Oscar lewat film The Blind Side. Kemenangan Sandra Bullock di The Blind Side bukan kebetulan. Karena empat tahun kemudian, ia memperlihatkan kegeniusan akting lewat film Gravity.

Kini, Sandra Bullock kembali ke layar lebar lewat salah satu waralaba paling menjanjikan Ocean's 8. Dalam film itu, Sandra Bullock berperan sebagai Debbie Ocean. Di usianya yang setengah abad lebih, Sandra Bullock mampu mempertahankan karier. Ia telah membintangi lebih dari 50 film. Bagi yang ingin mengenal Sandra lebih dekat, kami kumpulkan 5 fakta menariknya dari berbagai sumber.

1. Sandra Bullock baru menyadari punya alergi terhadap kuda ketika syuting film Two If by Sea karya sineas Bill Bennett tahun 1996.

2. Ia pernah menulis dan menyanyikan sebuah lagu berjudul “Heaven Knocking on My Door” yang muncul di film The Thing Called Love karya sutradara Peter Bogdanovich (1993).

3. Penampilannya di film While You Were Sleeping (1995) ternyata menggantikan Demi Moore.

4. Sandra punya bekas luka di kepala yang didapat ketika jatuh di sebuah danau. Kala itu kepalanya robek.

5. Tak hanya jago akting, Sandra Bullock terampil berdansa flamenco, salsa, dan tango.

