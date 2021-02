Perankan Minke, Iqbaal Ramadhan Siap Tanggalkan Karakter Dilan

TEMPO.CO, Jakarta -Iqbaal Ramadhan sadar betul bola panas Bumi Manusia tengah menggelinding. Kontroversi akan terus berlanjut sampai film itu selesai diproduksi dan masuk jaringan bioskop. Tidak ingin hanyut dalam pro-kontra, Iqbaal memilih memperkenalkan dirinya kembali pada khalayak.

Baca: Iqbaal Ramadhan Ingin Kenalkan Bumi Manusia ke Generasi Milenial

“Saya Iqbaal, menyukai dunia seni peran. Saya senang berkecimpung di dunia ini makanya ingin membuat konten yang terbaik untuk masyarakat," tutur Iqbaal.

Iqbaal menyadari ada berapa banyak penggemar Pramoedya Ananta Toer dan roman Bumi Manusia tak sepakat saat peran Minke jatuh ke tangannya. "Namun kilas balik perjalanan Dilan 1990, banyak yang menghujat saya habis-habisan tapi saat menonton filmnya, mereka jatuh cinta dengan Dilan yang saya perankan. Intinya saya hanya bisa maju dan melakukan yang terbaik,” ungkap Iqbaal.

Untuk mempresentasikan karakter Minke, Iqbaal mencontoh bagaimana aktor kesukaannya, Johnny Depp, mendalami peran. Menurutnya, aktor ibarat gelas kosong yang hendak diisi air. Karenanya, pelantun “Sampaikan Sayangku untuk Dia” menanggalkan Dilan, membiarkan hati serta pikiran kosong, lalu mempersilakan Minke menyatu dengannya.

“Ketika bermain peran, gelas saya harus kosong agar cairan baru yang akan mengisi bisa tertampung sempurna. Masalahnya, enggak semua orang bisa membuang cairan sebelumnya kemudian menggantinya dengan yang baru. Makanya, saya sangat menyukai Johnny Depp karena menurut saya kemampuannya mengosongkan gelas lalu mengisinya dengan cairan baru sangat mumpuni,” terang Iqbaal yang berharap bisa memenuhi ekspektasi publik.

Ia menambahkan, “Saat menonton Pirates of the Caribbean, enggak mungkin ada yang bisa memerankan Jack Sparrow lebih baik daripada Johnny Depp. Ketika beralih ke peran Willy Wonka di film Charlie and the Chocolate Factory, orang sadar bahwa tidak ada yang bisa memerankan Willy sebagus Johnny. Itu yang ingin saya capai. Saya ingin tidak ada orang yang bisa menjadi Dilan sebagus saya. Begitu pun ketika berperan sebagai Minke, saya harus total sehingga tidak ada yang bisa memerankan Minke lebih bagus daripada saya," ungkap Iqbaal Ramadhan.

TABLOIDBINTANG.COM