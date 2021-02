Anthony Bourdain Meninggal, Gordon Ramsay - Jamie Oliver Berduka

TEMPO.CO, Jakarta -Pakar kuliner dan pembawa acara jalan-jalan asal Amerika Serikat, Anthony Bourdain, meninggal pada usia 61 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan CNN pada Jumat pagi, 8 Juni 2018.

Baca:

Anthony Bourdain, Koki Terkenal Amerika Serikat, Meninggal

5 Fakta Menarik Anthony Bourdain, Koki Penjelajah Wisata Kuliner

Anthony Bourdain dikabarkan meninggal karena bunuh diri di kamar hotel di Prancis, di tengah proses produksi salah satu episode program wisata kuliner Parts Unknown yang ditayangkan CNN. Jasadnya pertama kali ditemukan oleh sahabatnya, Eric Ripert, yang juga kerap muncul di acara Parts Unknown.

“Rasa cintanya pada petualangan yang hebat, teman-teman baru, makanan dan minuman yang enak, serta kisah-kisah dari berbagai penjuru dunia membuatnya menjadi penyampai cerita yang unik. Bakatnya tidak pernah berhenti membuat kami takjub dan kami akan sangat merindukannya,” tulis CNN. Ucapan belasungkawa Jamie Oliver atas meninggalnya Anthony Bourdain. Instagram

Kabar kematian Bourdain di usia 61 tahun sontak menarik perhatian. Sejumlah koki selebritas ternama ikut mengucapkan duka cita mendalam lewat media sosial. Salah satunya datang dari koki selebritas, pengusaha restoran, dan pembawa acara Jamie's Food Revolution, Jamie Oliver.

"Saya sangat terkejut mendengar kabar kepergian sosok yang luar biasa @anthonybourdain. Anthony telah berhasil mendobrak batasan, mendorong dunia kuliner ke perbincangan dan menjadi penulis yang sangat cemerlang. Ia membuat para chef dan semua penggemarnya di dunia merasa kehilangan, karena ia sosok yang tak bisa tergantikan," tulis Jamie di akun Instagram resminya, 8 Juni 2018.

Gordon Ramsay, chef selebritas sekaligus pembawa acara sejumlah program kuliner seperti Kitchen Nightmares dan Master Chef juga menyampaikan rasa kehilangannya.

"Sangat terpukul dan sedih atas kepergian Anthony Bourdain. Dia membawa 'dunia' ke rumah kita, dan menginspirasi banyak orang untuk menjelejahi budaya dan kota di seluruh dunia melalui makanan," tulis Gordon Ramsay di akun Twitter resmi miliknya.

Ucapan duka juga disampaikan chef kenamaan asal London, Yotam Ottolenghi juga mengucapkan rasa bela sungkawanya. Mengunggah sebuah foto, ia juga mengingat kembali perjalanannya dengan Anthony, saat mengunjungi Jerusalem pada 2013 lalu. Ucapan belasungkawa chef Yotam Ottolenghi atas meninggalnya Anthony Bourdain. Instagram

"Menjelaskan tentang Jerusalem ke @Anthonybourdain di 2013. Sangat terkejut mendengar kabar kepergiannya. Anthony merupakan seorang petualang sekaligus story teller yang hebat. Sebuah kehilangan yang mendalam, dari kepergian seseorang yang telah membentuk, dan mengubah cara kita menulis tentang makanan. Sangat menyedihkan," tulis Yotam dalam akun Instagramnya.

Anthony Bourdain menambah panjang deretan selebritas yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tiga hari sebelumnya, desainer kenamaan Kate Spade meninggal akibat bunuh diri di apartemennya di Park Avenue, New York. Suami sekaligus mitra bisnis Spade mengatakan Kate Spade menderita depresi dan kecemasan selama bertahun-tahun.

CBS NEWS | THE NEW YORK TIMES | THE GUARDIAN | EONLINE